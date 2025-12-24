Nâng câp lớn Tu-160 và Tu-95MS

Lực lượng Không quân Tầm xa tiếp tục nhận được các máy bay chiến đấu nâng cấp. Thiết bị tích hợp bên trong của chúng đã được hiện đại hóa, cải thiện hiệu suất sử dụng vũ khí, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hôm 23 tháng 12 đánh dấu kỷ niệm 111 năm ngày thành lập Lực lượng Không quân Tầm xa, đây là một thành phần của Lực lượng Hạt nhân Chiến lược - một phần không thể thiếu của Lực lượng Không gian Vũ trụ, và phục vụ cho các nhiệm vụ trong tất cả mọi lĩnh vực chiến lược.

"Năm 2025, Bộ Tư lệnh Không quân Tầm xa tiếp tục nhận được các máy bay chiến đấu hiện đại hóa, chúng đã thay thế thiết bị hiện có bằng loại kỹ thuật số hiện đại, giúp cải thiện độ chính xác của vũ khí, độ tin cậy của máy bay, cũng như mở rộng khả năng của hệ thống giám sát hoạt động", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Không quân tầm xa được trang bị các máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-160 và Tu-95MS, hệ thống tên lửa đạn đạo trên không với tiêm kích MiG-31I và Kh-47M2 Kinzhal, máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3, máy bay tiếp nhiên liệu Il-78, cùng các phi cơ huấn luyện và vận tải thuộc nhiều biến thể khác nhau.

Nga đang tích cực hiện đại hóa máy bay ném bom chiến lược.

Theo thông báo từ bộ phận này, vào năm 2025, Không quân tầm xa đã tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, huấn luyện chỉ huy và kiểm soát Lực lượng vũ trang dưới sự lãnh đạo của Tổng Tư lệnh tối cao Lực lượng vũ trang Nga, cùng với các hoạt động huấn luyện chiến đấu khác.

"Tất cả mọi hoạt động thực hành trong năm nay đã được hoàn thành đầy đủ, thể hiện trình độ huấn luyện và năng lực điều khiển máy bay cao của các phi hành đoàn tham gia".

"Hơn nữa, năm nay, các nhiệm vụ tuần tra trên không đã được thực hiện trên Bắc Cực và Thái Bình Dương, cũng như Biển Baltic, Barents, Bering, Đông Trung Quốc, Hoàng Hải, Na Uy, Bắc, Đen, Chukchi và Nhật Bản".

"Điều này bao gồm các cuộc tuần tra chung với phi hành đoàn của máy bay ném bom chiến lược H-6K thuộc Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc", bộ phận báo chí của Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.