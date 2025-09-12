Nâng cấp đáng sợ để đầu đạn tên lửa Iskander-K phát nổ trong mọi tình huống

Đầu đạn của tên lửa hành trình 9M727 từ tổ hợp chiến thuật Iskander-K đã được hiện đại hóa nhỏ, nhưng khá quan trọng và khiến quả đạn trở nên nguy hiểm hơn nhiều lần.

Giờ đây đầu đạn đã được trang bị một bộ cảm biến kích nổ tiếp xúc, đảm bảo phần chiến đấu nặng khoảng 450 kg này sẽ phát nổ trong mọi điều kiện. Một giải pháp tương tự trước đây từng được sử dụng cho đầu đạn của tên lửa hành trình phóng từ trên không Kh-101.

Trang Defense Express cho biết họ đã nhận được thông tin về vấn đề này, cũng như bức ảnh về đơn vị chiến đấu mới trên tên lửa hành trình 9M727 Iskander-K, từ chính nguồn tin riêng của họ.

Phần đầu đạn mới của tên lửa hành trình chiến thuật 9M272 Iskander-K.

Cụ thể trong ảnh, chúng ta có thể thấy tổng cộng 5 cảm biến mới được bổ sung, một số được bọc trong nắp nhựa màu nâu bảo vệ. Tuy vậy xét đến sự sẵn có của bức ảnh, phương tiện bổ sung để khởi động đầu đạn không phải lúc nào cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó.

Cần nhớ rằng tên lửa hành trình 9M727 là phiên bản trên bộ của tên lửa hải quân 3M-14 Kalibr, được cải tiến để bắn đi từ xe mang phóng tự hành triển khai trên đất liền thay vì tàu mặt nước.

Cùng với 9M728 và 9M729, cả 3 loại tên lửa này đôi khi được gọi chung là "Iskander-K". Chính bằng loại tên lửa hành trình này, quân Nga gần đây đã tấn công tòa nhà Nội các Ukraine, nhưng rất may đầu đạn gặp sự cố và không gây ra quá nhiều thiệt hại.

Tên lửa hành trình Iskander-K do binh sĩ Ukraine bắn hạ chỉ bằng pháo phòng không ZU-23-2.