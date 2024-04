Tờ Politico ngày 28/3 viết, một nhân viên Nhà Trắng gần đây đã gặp phóng viên để thực hiện nhiệm vụ bí mật tại tượng đài cố Tổng thống Mỹ Andrew Jackson ở Quảng trường Lafayette gần Nhà Trắng.

Nhưng cuộc hẹn kiểu này không được dàn dựng để tiết lộ bí mật quốc gia, rò rỉ tin đồn về tổng thống, hay thậm chí để tung tin bôi xấu đối thủ của Tổng thống Joe Biden, mà một chiếc áo gối thêu trên chuyên cơ Air Force One đã được phóng viên liên quan hoàn trả.

Tờ Politico miêu tả khi đưa tin về nỗ lực ngăn chặn hành vi trộm cắp các món đồ có biểu tượng Air Force One trên chuyên cơ của Tổng thống Mỹ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bước xuống chuyên cơ Air Force One ở Bắc Carolina vào ngày 28/3/2023. Ảnh: Nhà Trắng



Theo Politico, cuộc gặp bên tượng đài Jackson diễn ra sau khi các thành viên phi hành đoàn thuộc lực lượng không quân Mỹ cảnh báo với Văn phòng Lữ hành Nhà Trắng rằng, chuyến đi đến bờ biển phía tây nước Mỹ vào đầu tháng 2 đã kết thúc với "một số [vật dụng] bị mất trong khoang báo chí".

Một email được gửi đi, được mô tả bởi một trong không dưới sáu nguồn tin ẩn danh, có nội dung: "Nếu bạn vô tình lấy nhầm thứ gì đó ra khỏi máy bay, chúng tôi có thể tạo điều kiện thuận lợi cho bạn hoàn trả trong im lặng."

Politico cho biết, việc phóng viên lấy vỏ gối "có lẽ không phải do vô tình". Cuộc gặp đã được sắp xếp và món đồ được trao trả.

Air Force One là nguồn cung cấp đồ lưu niệm

Theo Politico, giới báo chí phụ trách đưa tin về Nhà Trắng từ lâu đã xem chuyên cơ Air Force One là nguồn cung cấp đồ lưu niệm.

Một phóng viên đương chức (ẩn danh) nói với Politico: "Trong chuyến bay đầu tiên của tôi, người bên cạnh tôi nói: 'Anh nên lấy chiếc ly đó.' Họ nói: 'Mọi người đều làm vậy.'"

Trong khi đó, một số nguồn tin giấu tên mô tả với Politico rằng, "cựu phóng viên Nhà Trắng của một tờ báo lớn" từng tổ chức bữa tiệc tối và sử dụng "những chiếc đĩa Air Force One viền vàng, rõ ràng đã được lấy dần dần trong một khoảng thời gian".

Tờ Politico cũng cho biết, "các phóng viên kể lại việc họ đi xuống cầu thang khi trở về Căn cứ Andrews vào buổi tối với âm thanh của đồ thủy tinh hoặc đĩa sứ kêu leng keng trong ba lô của họ".

Theo Politico, việc lấy trộm đồ trên Air Force One như vậy cũng không phải là một hiện tượng mới diễn ra.

Cách đây rất lâu, vào năm 2012, nữ diễn viên Allison Williams đã nói với người dẫn chương trình David Letterman rằng cô từng sử dụng một món đồ được cha cô, Brian Williams - người dẫn chương trình NBC News - lấy từ chuyên cơ của Tổng thống Mỹ, để hẹn hò với một chàng trai.

"Tôi chỉ nghĩ, 'Tôi có thể đặt thứ gì lên bàn để gây ấn tượng với anh chàng này đây?'' Williams nói. "Và tôi đã mang cho anh ấy chiếc khăn ăn lấy cắp từ chiếc Air Force One."

Nhà Trắng cũng gặp vấn đề tương tự với khách viếng thăm. Vào năm 2015, tờ Washington Post từng đưa tin về "những đợt bùng phát trộm cắp vặt nhỏ".

Tờ Washington Post cho biết: "Hầu hết các vụ trộm cắp đều không đáng kể: những chiếc khăn lông có in hình con dấu của Tổng thống trong phòng vệ sinh, hoặc những chiếc thìa rẻ tiền mà Nhà Trắng thuê từ một nhà cung cấp thực phẩm cho các bữa tiệc lớn. Nhưng còn những món đồ khác đắt hơn, bao gồm: hộp đựng thẻ, thìa bạc nhỏ và những mảnh thủy tinh trên đèn treo tường trong phòng vệ sinh nữ…"

Tờ Politico cho biết, các nhà chức trách đang cố gắng kiểm soát. Kelly O'Donnell của đài NBC - Chủ tịch Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng - đưa ra một "lời nhắc ngắn gọn" rằng việc lấy đồ từ Air Force One là không được phép.

Bà O'Donnell cũng nói với các phóng viên rằng, các món đồ gắn biểu tượng Air Force One có thể được giao dịch thương mại.

Tuy nhiên, một cựu quan chức chính quyền Mỹ giấu tên khác cho hay, "những chiếc kính được bán trên trang web của [Không quân Mỹ] không giống với những chiếc kính họ có được trên máy bay. Tương tự với chăn. Đó là lý do tại sao những người đi máy bay lại thèm muốn có được chúng đến vậy."

Tổng thống Mỹ Joe Biden phát biểu trước giới báo chí trong chuyến bay trở về từ Israel trên chiếc Air Force One, vào ngày 18/10/2023. Ảnh: AFP



Theo hãng tin AFP, mỗi khi có chuyến công tác phải di chuyển bằng chuyên cơ Air Force One, có 13 phóng viên tháp tùng Tổng thống Joe Biden. Phi hành đoàn chỉ phát những món quà lưu niệm nhỏ gồm: gói kẹo sô cô la có biểu tượng Air Force One và chữ ký của Tổng thống Mỹ. Đó cũng chính là lý do họ muốn lưu lại những món đồ nho nhỏ gắn biểu tượng Air Force One.