Nạn nhân vụ sạt lở ở Cao Bằng: 'Cháu mất, nhà sập... không còn gì nữa rồi!'

"Rạng sáng, chúng tôi nhận được tin báo nhà bà Chẹ bị đổ sập nên lực lượng công an xã lập tức đến hiện trường tìm kiếm. Sau khoảng 30 phút bới trong đống đổ nát, chúng tôi tìm thấy cháu C. rồi lập tức đưa đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, cháu bé đã tử vong sau đó", Đại úy Bàn Dào Phin (công an viên xã Vũ Nông) thông tin.