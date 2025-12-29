Nạn nhân vụ lật xe thiện nguyện ở Lào Cai ám ảnh mãi khoảnh khắc kinh hoàng

Những nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn thảm khốc lật xe khách chở đoàn thiện nguyện sáng 27/12 ở Lào Cai khiến 18 người thương vong đã được chuyển về Hà Nội để điều trị.

Trong số này có anh P.M.Q. (37 tuổi, trú tại Hà Nội) - thành viên của đoàn thiện nguyện, hiện điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương.

Sau hơn một ngày được các bác sĩ tích cực chăm sóc, sức khỏe của anh đã tạm ổn định, song vẫn còn đau nhiều, đặc biệt là vùng thắt lưng. Trên giường bệnh, khi nhắc lại khoảnh khắc xảy ra tai nạn, anh Q. cho biết "vẫn còn nguyên sự ám ảnh".

Anh kể, trước khi gặp nạn, đoàn thiện nguyện dừng chân nghỉ ngơi tại khu vực Trạm Tấu trong khoảng hai tiếng rồi tiếp tục hành trình.

Anh Q. hiện đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đa chấn thương. (Ảnh: CTV)

Khi xe bắt đầu di chuyển qua đoạn đường đèo dốc, nhiều người trên xe nhận thấy phương tiện xuống dốc với tốc độ nhanh bất thường. Anh Q. cho biết mình đã lên tiếng nhắc nhở tài xế cần giảm tốc, song không nhận được phản hồi. Chỉ ít giây sau, chiếc xe lách qua những khúc cua gấp rồi lật ngang.

“Sau cú lật, tôi không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, tôi không nhìn thấy gì, chỉ cảm nhận toàn thân đau nhức dữ dội”, anh Q. kể.

Chiếc xe khách bị vò nát sau vụ tai nạn ở xã Phình Hồ, tỉnh Lào Cai sáng 27/12. (Ảnh: Báo Lào Cai)

Lúc đó, anh mới biết mình đã được người dân địa phương kéo ra khỏi chiếc xe biến dạng và đặt nằm bên đường chờ xe cứu thương tới ứng cứu. Khoảnh khắc tỉnh lại trong trạng thái mơ hồ, giữa ranh giới sống - chết, theo anh Q., là điều ám ảnh nhất mà đến giờ anh vẫn chưa thể quên.

Anh Q. cho biết, mình đã tham gia các hoạt động thiện nguyện nhiều năm qua, trong đó ba năm gần đây gắn bó với một nhóm thiện nguyện chuyên nấu ăn, hỗ trợ học sinh vùng cao.

Chuyến đi lần này, đoàn dự kiến tổ chức nấu ăn cho hàng trăm học sinh và mang theo nhiều phần quà, vật dụng phục vụ sinh hoạt, học tập cho các em. Tuy nhiên, khi chưa kịp đến điểm trường, tai nạn đã bất ngờ xảy ra.

Nơi xảy ra tai nạn là đoạn đường bê tông cua hình chữ S gồm 2 đoạn cua liên tiếp, có độ dốc khoảng 18%. (Ảnh: Văn Đức)

Tại bệnh viện, bà N.T.T. (63 tuổi, mẹ của anh Q.) luôn túc trực bên con trai. Bà cho biết gia đình vẫn luôn ủng hộ việc anh tham gia các hoạt động thiện nguyện, coi đó là việc làm ý nghĩa, giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên, sau biến cố lần này, nỗi lo lắng trong bà lớn hơn bao giờ hết.

“Mỗi lần con đi xa, tôi đều dặn phải cẩn thận vì đường núi nguy hiểm. Giờ xảy ra chuyện thế này, nhìn con nằm trên giường bệnh, tôi xót lắm”, bà T. nghẹn ngào nói.

Người mẹ cho biết sau khi con trai hồi phục, gia đình sẽ khuyên anh cân nhắc kỹ hơn trước mỗi chuyến đi, bởi an toàn của con vẫn là điều khiến bà trăn trở nhất.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức khẩn trương cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân bị thương trong vụ lật xe khách. (Ảnh: Bệnh viện Việt Đức)

Không chỉ gia đình anh Q., tại Bệnh viện Việt Đức còn có những thân nhân khác đang trải qua những ngày nặng trĩu lo âu sau vụ tai nạn.

Ngồi lặng lẽ bên giường bệnh, anh T. vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc nhận tin dữ về người em trai - một trong những nạn nhân bị thương trong vụ lật xe chở đoàn thiện nguyện ở Lào Cai.

Theo anh T., em trai anh là người thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng. Mỗi năm, dù bận rộn công việc, em anh vẫn thu xếp thời gian đi thiện nguyện cùng bạn bè. Gia đình luôn ủng hộ việc làm này, bởi đó là cách san sẻ khó khăn với những người kém may mắn hơn.

Sáng 27/12, khi cả gia đình đang ở Hà Nội, anh T. nhận được cuộc gọi từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Lào Cai thông báo em trai gặp tai nạn nghiêm trọng. Không kịp suy nghĩ nhiều, các thành viên trong gia đình vội vàng thu xếp công việc, tức tốc lên đường.

Do chấn thương phức tạp, sau khi được cấp cứu ban đầu, bệnh nhân được các bác sĩ chỉ định chuyển về Bệnh viện Việt Đức để tiếp tục điều trị. Tại đây, em anh T. được tiếp nhận trong tình trạng nặng, phải theo dõi sát do chấn thương vùng đầu, chân và cột sống.

“Từ lúc nhập viện đến sáng nay 28/12, em tôi vẫn hôn mê, chưa có chuyển biến tích cực”, anh T. nói, ánh mắt không giấu được sự lo lắng.

Dù vậy, người anh vẫn nuôi hy vọng, mong rằng với sự tận tình của các y bác sĩ, sẽ có một “phép màu” để em trai sớm vượt qua cơn nguy kịch, trở về với gia đình và tiếp tục con đường thiện nguyện mà em luôn tâm niệm theo đuổi.