Nạn nhân vụ cháy ki ốt tại Cảng cá Quy Nhơn chưa qua cơn nguy kịch

Khoảng 7h15 phút ngày 10/2, khói bốc lên tại ki ốt của bà Phan Thị Phong (54 tuổi) trong Cảng cá Quy Nhơn. Nhân viên Ban Quản lý cảng cá Bình Định sử dụng 5 bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bình Định điều động 4 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Hiện trường vụ cháy ki ốt ở Cảng Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Thời điểm cháy, trong ki ốt có 3 người gồm: Đoàn Chí Cường (27 tuổi), trú phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định; A Hà (23 tuổi) và A Tha (22 tuổi) cùng trú huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum.

Trong quá trình chữa cháy, A Tha đã thoát ra bên ngoài ki ốt, còn A Hà và Đoàn Chí Cường kẹt lại bên trong. Đến khoảng 7h30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế được đám cháy, đưa Đoàn Chí Cường, A Hà đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu. Tuy nhiên, Đoàn Chí Cường đã tử vong tại bệnh viện. Sau một ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, hiện, A Hà vẫn đang thở máy, chưa qua cơn nguy kịch.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định thăm nạn nhân, động viên người nhà người bị nạn

Lãnh đạo tỉnh Bình Định đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân, đồng thời, yêu cầu các y bác sĩ tạo điều kiện tốt nhất tập trung cứu chữa người bị thương.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an tỉnh Bình Định sẽ phối hợp với Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) vào hỗ trợ và xác định nguyên nhân vụ cháy./.