Nạn nhân vụ tai nạn máy nghiền ở Nhà máy Xi măng Yên Bái: "Nhìn cảnh đấy ai cũng sợ"

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào chiều ngày 22/4 tại Nhà máy Xi măng Yên Bái đã làm 7 công nhân tử vong và 3 người khác bị thương phải đi cấp cứu ở bệnh viện đa khoa tỉnh.

3 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn đang điều trị tại bệnh viện gồm: Anh Phan Ngọc Long (43 tuổi, trú tại xã Việt Cường, huyện Trấn Yên); Phạm Minh Dương (26 tuổi, trú tại xã Đại Đồng, huyện Yên Bình) và Nông Văn Tuân (29 tuổi, trú tại xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái).

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, các nạn nhân khi nhập viện đều trong tình trạng chấn thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng. Các bệnh nhân đã được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, chu đáo, ân cần thăm hỏi và chia sẻ với những khó khăn trước mắt.

Tại bệnh viện, chia sẻ trên VnExpress anh Phạm Minh Dương, một công nhân bảo trì cho biết, cả nhà máy có 4 cái máy nghiền, cái xảy ra sự cố là cái bé nhất, còn 3 cái to hơn. Một lần bảo dưỡng, sửa chữa, các công nhân sẽ thay khoảng 70 - 80 tấm lót.



Lúc xảy ra sự việc anh không biết tại sao máy lại quay khiến anh cùng 2 người khác văng ra, rơi thẳng xuống dưới. Anh Dương nói "nhìn cảnh đấy ai cũng sợ".

Còn anh Phan Ngọc Long, cho biết, thời gian đó, các công nhân đang sửa chữa định kỳ. Anh em đang lắp tấm thì tự nhiên máy đóng điện quay rồi hất mọi người xuống khiến các anh bị văng ra, nằm dưới đất.

"Rơi xuống đất thì mình mới sống còn ở trong máy thì chết hết", anh Long hãi hùng nghĩ lại thời điểm vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra và cho biết máy được tắt ngay nhưng hậu quả quá đau lòng.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 22/4 đã xảy ra vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng trong quá trình sửa chữa dây chuyền nghiền đá ở Nhà máy xi măng thuộc Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái, khiến 07 người tử vong và 03 người bị thương.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố động cơ điện của máy nghiền đã dẫn đến tai nạn cho các công nhân đang trực tiếp thực hiện việc bảo dưỡng, sửa chữa.

Tỉnh Yên Bái hỗ trợ các nạn nhân và gia đình công nhân gặp nạn

Ông Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Nhà máy Xi măng Yên Bái, thông tin trên báo Người lao động, theo lịch sản xuất, từ 9h30 đến 11h 30 hàng ngày, đơn vị cho dừng hoạt động các lò quay nghiền do vào giờ cao điểm của điện lực khuyến cáo cần sử dụng tiết kiệm điện. Vào thời điểm này, sau khi ăn trưa, tổ thợ gồm 10 người do anh L.M.C. làm trưởng ca tiến hành công đoạn bảo dưỡng thường xuyên, thay tấm lót trong máy nghiền (dự kiến 90 phút).

Theo quy trình an toàn lao động sau khi ngắt điện, thợ sẽ vào trong lồng tiến hành siết các ốc vít và thay các tấm lót. Tuy nhiên, do bất cẩn trong quá trình ngắt, mở điện làm động cơ chính máy nghiền số 3 hoạt động khiến dịch chuyển lò nghiền, cuốn các công nhân đang thao tác sửa chữa, làm 7 người tử vong, 3 người bị thương.

Ông Trần Huy Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chức năng bảo vệ hiện trường, bảo đảm an ninh trật tự khu vực xảy ra tai nạn.

Đồng thời, chỉ đạo tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi theo quy định

Hiện các cơ quan chức năng và Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái đang tích cực triển khai các biện pháp hỗ trợ gia đình có các nạn nhân xấu số; đồng thời, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ việc.



Cùng ngày, bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã thay mặt lãnh đạo tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh.

UBND tỉnh Yên Bái đã quyết định hỗ trợ mỗi nạn nhân tử vong 18 triệu đồng để các gia đình có nạn nhân tử vong lo việc hậu sự, đồng thời hỗ trợ mỗi nạn nhân bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 4 triệu đồng.

Công ty Xi măng Yên Bái cũng đã hỗ trợ gia đình có người tử vong 200 triệu đồng; nạn nhân bị thương 50 triệu đồng.

Tối 22/4, Thủ tướng chính phủ đã có công điện gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi ân cần, chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình, thân nhân người bị nạn; đồng thời chỉ đạo lãnh đạo tỉnh Yên Bái trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn để chỉ đạo khắc phục hậu quả và thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn.

Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật (nếu có). Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái và các cơ quan liên quan chỉ đạo doanh nghiệp rà soát kỹ các quy định, tiêu chuẩn, quy trình khai thác, chế biến khoáng sản làm xi măng, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người lao động.

