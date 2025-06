Nạn nhân duy nhất sống sót trong vụ thảm án tại Huế đã qua cơn nguy kịch

Ngày 8/6, thông tin Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, anh T.H. (sinh năm 2004) - nạn nhân duy nhất còn sống trong vụ án mạng xảy ra tại phường Xuân Phú , TP Huế, đã qua cơn nguy kịch , sức khỏe dần ổn định.

Trước đó, nạn nhân T.H. được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm tính mạng, với nhiều vết thương do dao đâm. H. gặp nạn do bị anh rể cũ dùng dao tấn công.

Cơ quan chức năng TP Huế lấy lời khai đối với Phan Văn Phú (áo đen, bìa trái).

Vụ việc xảy ra khoảng 7h sáng 7/6, khi Phan Văn Phú (SN 1992, trú thôn Cư Lạc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, Huế) đến nhà vợ cũ là chị T.T.K.C. (SN 1994, trú tại nhà số 5/14 đường Văn Cao, phường Xuân Phú, quận Thuận Hóa , Huế) để xin đưa con về thăm ông bà nội trước khi ra Bắc làm việc.

Không được đồng ý, Phú đã dùng dao tấn công chị C., cùng bà N.T.Ch. (mẹ chị C., SN 1970) và anh T.H. (em trai chị C).

Cả 3 nạn nhân được người dân và Công an phường Xuân Phú đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Huế. Tuy nhiên, chị C. và bà Ch. đã tử vong do vết thương quá nặng. Anh T.H. là người duy nhất sống sót trong vụ thảm án .

Được biết, Phú và chị C. kết hôn năm 2019, có một con chung. Năm 2024, hai người ly hôn, chị C. được quyền nuôi con. Sau ly hôn, hai bên phát sinh mâu thuẫn liên quan đến việc thăm con, dẫn đến vụ việc đau lòng.

Vụ án hiện được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Huế thụ lý điều tra theo quy định pháp luật.