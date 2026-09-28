Nạn nhân của vợ chồng Trấn Thành

Nhiều khán giả muốn giải cứu người này khỏi Trấn Thành và Hari Won.

Tại Running Man Vietnam mùa 4, Hari Won trở thành một trong những khách mời của chặng Tôi Là Ngôi Sao. Bên cạnh những màn chơi hết mình, nữ ca sĩ còn khiến khán giả thích thú khi liên tục "phát cẩu lương" với ông xã Trấn Thành.

Trong phần xé bảng tên, Hari Won đối đầu Lan Ngọc và giành chiến thắng. Trấn Thành lập tức xuất hiện để chúc mừng bà xã. Giữa không khí vui vẻ, nam MC và Hari Won trao nhau một nụ hôn chớp nhoáng ngay trên sóng.

Người chứng kiến màn tình cảm này không ai khác chính là Lan Ngọc. Đang ở ngay cạnh cặp đôi, nữ diễn viên lập tức trở thành "kỳ đà cản mũi" bất đắc dĩ và hài hước phản đối: "Vừa phải thôi, trời ơi còn tôi ở đây mà".

Lan Ngọc liên tục thành "kỳ đà cản mũi" trước những cảnh tình tứ của vợ chồng Trấn Thành

Phản ứng của Lan Ngọc khiến trường quay bật cười. Nhưng điều thú vị là đây không phải lần đầu cô trở thành "nhân chứng" bất đắc dĩ cho những khoảnh khắc tình cảm của Trấn Thành và Hari Won tại Running Man Vietnam.

Trở lại mùa 1, Hari Won cũng từng góp mặt với vai trò khách mời. Nữ ca sĩ khi đó được chia đội khác với ông xã. Sau khi Hari Won giành chiến thắng ở một thử thách, Trấn Thành tiến đến chúc mừng bà xã và cả hai tiếp tục có màn khóa môi ngay trên sóng. Và một lần nữa, Lan Ngọc lại có mặt để chứng kiến toàn bộ màn tình tứ này.

Mùa 1 lẫn mùa 4, Lan Ngọc đúng là "nạn nhân" đặc biệt của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won. Kịch bản gần như lặp lại, khi Hari Won chiến thắng Lan Ngọc, Trấn Thành xuất hiện chúc mừng vợ và cả hai lại tranh thủ "phát cẩu lương", để mặc nữ diễn viên đứng bên cạnh than trời. Sự trùng hợp này cũng tạo nên một mảng miếng của Running Man Vietnam khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Không ai khác, Lan Ngọc chính là nạn nhân của Trấn Thành và Hari Won

Trấn Thành và Hari Won từ lâu đã khá thoải mái trong việc thể hiện tình cảm dành cho nhau trước đám đông. Không chỉ trên các chương trình truyền hình, cặp đôi nhiều lần công khai những cử chỉ thân mật, ôm hôn hoặc trêu chọc nhau trước đồng nghiệp và khán giả. Chính sự tự nhiên này cũng trở thành một phần hình ảnh quen thuộc của hai vợ chồng sau nhiều năm kết hôn.

Bên cạnh đó, không ít lần hôn nhân của Trấn Thành và Hari Won vướng nghi vấn trục trặc. Thậm chí, xuất hiện tin đồn giữa họ chỉ là hợp đồng hôn nhân. Về vấn đề này, nam đạo diễn từng chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi: "Có nhiều người nói chúng tôi có hợp đồng hôn nhân, hết hợp đồng này nọ. Thời gian là câu trả lời cho mọi thứ mà, các bạn đợi xem hợp đồng này khi nào hết. Tôi không nghĩ vậy đâu, ai mà đủ kiên nhẫn ký lâu như vậy". Một dịp khác, Trấn Thành nói thêm: "Hợp đồng hôn nhân ấy có thật. Bọn tôi ký tới 3 kiếp lận, kiếp sau và kiếp sau nữa, tôi chắc chắn vẫn sẽ lấy Hari Won".

Trấn Thành và Hari Won rất thoải mái thể hiện tình cảm trước mọi người

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