Nam vương Đại học Phương Đông gây ấn tượng với vẻ ngoài điển trai

Mới đây, cộng đồng mạng hào hứng truyền tay nhau bộ ảnh về chàng mỹ nam Đại học Phương Đông trong trang phục màu xanh đoàn viên. Gương mặt trẻ trung, ngoại hình điển trai cùng nụ cười tỏa nắng trong các “tọa độ check-in” dịp 2/9 như Quảng trường Ba Đình, Bảo Tàng lịch sử Quân sự Việt Nam... khiến netizen tò mò về danh tính chàng trai này.

Bộ ảnh ấn tượng của chàng mỹ nam khiến dân mạng tò mò về danh tính của anh

Được biết, chàng mỹ nam gây sốt là Nguyễn Trọng Quân (sinh năm 2005, Hà Nội). Hiện tại, anh đang là sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông trường Đại học Phương Đông.

Trọng Quân sở hữu gương mặt sáng, đường nét hài hòa với nụ cười tươi rạng rỡ. Vóc dáng mảnh khảnh, đậm chất thư sinh cùng mái tóc gọn gàng, hiện đại càng làm nổi bật vẻ trẻ trung và cuốn hút.

Trước khi chính thức đăng quang Nam vương Thanh lịch Hà Nội, Trọng Quân đã là cái tên quen mặt tại nhiều đấu trường nhan sắc. Anh từng giành danh hiệu Nam vương Tài sắc Phương Đông 2024, Đại sứ Người mẫu Sinh viên Toàn cầu, lọt Top 5 Miss & Mister THPT. Gần đây nhất, Trọng Quân còn đăng quang ngôi vị Nam vương Thanh lịch Hà Nội 2025 (tại cuộc thi Miss & Mister Elegant Hà Nội 2025).

Nguyễn Trọng Quân là sinh viên năm 2 Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông trường Đại học Phương Đông

Không chỉ vậy, profile học vấn của Nguyễn Trọng Quân cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Anh chàng từng 12 năm liền đạt danh hiệu Học sinh Giỏi, đoạt Giải Bạc cuộc thi Rung chuông vàng 2021, Quý quân Hùng biện trẻ cấp trường và thành tích nổi bật tại Olympic Ngữ văn cấp trường tại Trường học Quốc tế IVS.

Nói về ý tưởng diện áo đoàn chụp ảnh tại Quảng trường Ba Đình, Trọng Quân cho biết: “Với mình, áo xanh đoàn viên không chỉ là một màu sắc quen thuộc mà còn là biểu tượng của sức trẻ, của tinh thần cống hiến và tự hào dân tộc. Chụp bộ ảnh tại Quảng trường Ba Đình gắn liền với lịch sử và khát vọng độc lập, tự do là cách mình tri ân và lan tỏa tình yêu Tổ quốc nhân dịp Quốc khánh 2/9”.

Trong dịp này, Trọng Quân cũng ghé thăm Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam và lưu lại những khoảnh khắc đẹp tại đây. Anh chàng chia sẻ, việc được tận mắt chiêm ngưỡng những hiện vật, tư liệu quý giá về các cuộc kháng chiến của dân tộc đã giúp bản thân thêm trân trọng giá trị của hòa bình và độc lập.

"Mỗi bức ảnh, mỗi góc chụp không chỉ là kỷ niệm cá nhân, mà mình hy vọng còn khơi gợi niềm tự hào, trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cha ông để lại", Trọng Quân nói.

Bộ ảnh của Trọng Quân nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều bạn trẻ bày tỏ sự ngưỡng mộ không chỉ bởi ngoại hình điển trai, nụ cười rạng rỡ mà còn bởi tinh thần tích cực và cách thể hiện tình yêu Tổ quốc sáng tạo của chàng nam sinh.

Với hình ảnh một sinh viên tài năng, vừa có thành tích học tập nổi bật, vừa tích cực tham gia hoạt động cộng đồng, Nguyễn Trọng Quân đang trở thành gương mặt truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ, đặc biệt trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9.