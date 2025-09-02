Nam vũ công bị màn hình LED 600kg rơi trúng người đang gặp nguy hiểm tính mạng

Tháng 7/2022, showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chấn động trước vụ tai nạn sân khấu kinh hoàng tại đêm nhạc của nhóm Mirror. Màn hình LED nặng 600 kg treo phía trên sân khấu đã rơi xuống và đè trúng ít nhất 2 vũ công. Trong đó, vũ công Lý Khải Ngôn bị thương nặng nhất. Anh được chẩn đoán chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi. Nam vũ công trải qua 10 ca phẫu thuật khác nhau để điều trị các chấn thương, ghép dây thần kinh và nắn lại cột sống cổ mới thoát khỏi cửa tử. May mắn giữ lại được tính mạng, nhưng Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn.

3 năm sau vụ việc, Lý Khải Ngôn vẫn phải nằm viện để tiếp tục điều trị hàng loạt di chứng sức khỏe. Tuy nhiên, vào ngày 2/9, cha Lý Khải Ngôn đã đau lòng thông báo tình trạng sức khỏe diễn biến xấu của nam vũ công. Theo gia đình, chức năng ruột và bàng quang của Lý Khải Ngôn suy yếu sau vụ tai nạn, không có cảm giác buồn vệ sinh và cũng không thể tự tiểu tiện như người bình thường. Điều đáng lo nhất là anh cũng đã mất khả năng tự điều hòa nhiệt độ cơ thể. Việc này khiến gia đình phải kiểm tra liên tục, dùng nước đá hạ nhiệt để tránh Lý Khải Ngôn bị sốt cao không hạ gây biến chứng. Tình trạng sức khỏe đang gặp nguy hiểm và chịu nhiều di chứng hậu tai nạn của Lý Khải Ngôn khiến khán giả không khỏi xót xa.

Lý Khải Ngôn mất khả năng tự điều hòa nhiệt độ cơ thể, chức năng ruột và bàng quang cũng suy yếu, không thể tự đi vệ sinh sau khi gặp tai nạn sân khấu kinh hoàng

Lý Khải Ngôn đang ở nước ngoài điều trị bằng phương pháp tế bào gốc, giao diện não - máy tính hai chiều, với hy vọng anh có thể lấy lại được khả năng vận động. Cha mẹ hiện là chỗ dựa của Lý Khải Ngôn. Họ thay phiên nhau túc trực, chăm sóc con trai ngày đêm ở bệnh viện suốt 3 năm qua.

Theo tờ On, tình trạng của Lý Khải Ngôn cần được can thiệp, giám sát y tế liên tục để cơ hội phục hồi không chạm mốc 0% cũng như gặp phải biến chứng hậu phẫu thuật. Do đó, nam vũ công không thể rời bệnh viện. Mục sư Lý Thịnh Lâm - cha của nam vũ công - nghẹn ngào cho biết bệnh viện giờ trở thành ngôi nhà thứ 2 của gia đình ông.

Tháng 2/2023, Lý Khải Ngôn được sử dụng bộ khung xương trợ lực (Exoskeleton) để tập đi lại. Sau 1 năm, bác sĩ đánh giá cơ bắp vùng tay và chân của Lý Khải Ngôn đã có phản ứng, tiến triển tích cực hơn trước. Sau đó, họ tiến hành cấy chip kích thích dây thần kinh vận động cho nam vũ công.

Vụ tai nạn kinh hoàng khiến Lý Khải Ngôn trọng thương vào năm 2021

Anh bị chấn thương nặng ở đầu và cổ, xuất huyết não, gãy đốt sống cổ số 4, lệch đốt sống cổ số 5 và liệt tứ chi

Đáng chú ý, dù sơ suất trong thi công gây ra hậu quả nghiêm trọng, 3 nhà thầu chính làm sân khấu cho nhóm nhạc Mirror năm đó lại tòa tuyên trắng án, thả tự do sau 3 năm bị tạm giam điều tra. Gia đình Lý Khải Ngôn đã bày tỏ phẫn nộ trước kết quả này, tuyên bố không thể chấp nhận được việc 3 bị cáo được tha bổng sau khi khiến Lý Khải Ngôn bị liệt vĩnh viễn. Phía Lý Khải Ngôn đã kháng cáo, yêu cầu các bị đơn bồi thường 73.000 HKD/tháng (218 triệu đồng) cho nam vũ công.

Trước vụ tai nạn sân khấu, Lý Khải Ngôn được đánh giá là vũ công có tài năng nổi bật trong showbiz. Anh là biên đạo múa hàng đầu Hong Kong (Trung Quốc), từng làm việc với nhiều nghệ sĩ hạng A. Năm 2018, Lý Khải Ngôn tham gia show thực tế Sáng Tạo Minh Tinh, lọt vào top 55. Sau đó, anh trở thành vũ công chính của nhóm nhạc Mirror. Lý Khải Ngôn được nhận xét là có những bước nhảy quyến rũ, chuyên môn cao, hứa hẹn tương lai rộng mở. Do gặp nạn bất ngờ, Lý Khải Ngôn phải giải nghệ sớm và hoãn tổ chức hôn lễ với bạn gái Tô Chỉ Tình vô thời hạn.

Vụ tai nạn kinh hoàng cướp đi đam mê được biểu diễn trên sân khấu và cả tương lai tươi đẹp của Lý Khải Ngôn

Nguồn: China Times, On