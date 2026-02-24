Ngày 24-2, TikToker T.P. (tên thật Ph.V.Th.), đăng chia sẻ dài trên kênh cá nhân sau khi clip đánh vợ dậy sóng trên mạng xã hội.



TikToker T.P. trong lúc cãi nhau với vợ. Ảnh: Gif

Theo đó, trong bài đăng T.P. thừa nhận "hành động bộc phát trong lúc nóng giận" của mình là sai, hoàn toàn chịu trách nhiệm về điều này.

Theo T.P., anh cho biết đã ly hôn vợ cũ từ tháng 12-2025 và không hiểu lý do khi những câu chuyện cũ bỗng được nhắc lại vào thời điểm này. Trước đó, trong quá trình chung sống, giữa anh và vợ cũ xảy ra nhiều mâu thuẫn, tổn thương.

"Có những lời lẽ xúc phạm vượt quá giới hạn, có những lần cả hai đều không giữ được bình tĩnh. Trong những lúc cãi vã, em thường là người chọn cách im lặng và đứng xa ra để cả hai có thời gian bình tĩnh lại trước những lời nói nặng nề. Em hiểu rằng khi nóng giận, ai cũng có thể nói ra những điều làm tổn thương nhau, nên em cố gắng không đẩy mọi việc đi xa hơn"- T.P. viết.

TikToker cho biết cũng từng chủ động đề nghị ly hôn khi không ít lần cảm thấy mọi thứ vượt quá sức chịu đựng. Thậm chí trong bài viết anh cho rằng chính anh cũng từng bị "tác động" khi đang lái xe chở gia đình. Hay có lần trong lúc xung đột, ảnh cưới bị đập vỡ ngay trước mắt anh.

TikToker khẳng định có những video, hình ảnh và bằng chứng liên quan đến sự việc, "kể cả những lúc mọi chuyện đi quá giới hạn". Tuy nhiên, anh sẽ không công khai vì muốn tôn trọng vợ cũ.

Về chuyện ngoại tình, T.P. cho biết đã giải thích rõ ràng ngay tại thời điểm xảy ra sự việc và sẵn sàng đối chất các tin nhắn liên quan. "Sau đó, mọi việc đã được làm rõ và chúng em đã lựa chọn tiếp tục. Em cũng không phủ nhận rằng những tin nhắn của em có thể gây hiểu nhầm - và đó là điều em sai"- nam TikToker viết.

Nam TikToker cho biết đã và đang làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ những trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về mình. Sau ồn ào, người này nói sẽ tạm dừng công việc một thời gian để nhìn lại bản thân và điều chỉnh lại mọi thứ.

Cùng ngày, phía Hoàng Hà Mobile, đơn vị mà TikToker T.P. làm việc, cũng đã ra thông báo chính thức, đăng tải trên kênh Hoàng Hà Angels (kênh sáng tạo nội dung giải trí thuộc thương hiệu Hoàng Hà Mobile). Theo đó, đơn vị này cho biết đã chấm dứt, ngừng hợp tác với TikToker T.P..

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, cộng đồng mạng vừa mới xôn xao trước đoạn video do chị P.N. - vợ cũ của TikToker khá nổi tiếng T.P. - đã đăng tải trên TikTok, ghi lại cảnh hai người xảy ra tranh cãi gay gắt.

Trong video, khi chị P.N. đang bế con nhỏ trên tay, T.P. liên tục có thái độ nạt nộ, lao tới khiến người phụ nữ hoảng sợ, bật khóc. Sau đó, nam TikToker được cho là đã vung tay đánh vào mặt vợ và buông lời xúc phạm.

Chị P.N. cũng đăng tải hình ảnh cho thấy các vết thương ở trán, tay, chân và nhiều vị trí khác trên cơ thể.

Trên TikTok, chi P.N. viết: "Chắc mình phải là kẻ thù chứ không thể là vợ chồng được. Bởi không ai mang cái hành động và vẻ mặt này với vợ con mình cả. Hãy nhớ ngày mình đuổi vợ con ra khỏi nhà, nhớ ngày anh đánh vợ sái quai hàm mà không để ai lên cứu nhé".

Đoạn video nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ, thu hút gần 21 triệu lượt xem và hơn 600.000 lượt tương tác. Phần lớn ý kiến bày tỏ sự phẫn nộ, lên án hành vi của nam TikToker.