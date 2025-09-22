Nam thanh niên vừa đánh thai phụ ở Đắk Lắk vừa hỏi ‘biết tao là ai không’

Nam thanh niên vừa đánh thai phụ ở Đắk Lắk vừa hỏi biết tao là ai không

Chiều 22/9, lãnh đạo Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận vào cuộc xác minh đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mang thai bị nam thanh niên hành hung vì mâu thuẫn khi mua hàng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip cho thấy một thanh niên liên tục chửi bới, có hành động bạo lực với một phụ nữ đang mang thai. Người phụ nữ trong clip được xác định là chị Lê Thị Kim N. (35 tuổi, trú tại phường Tuy Hòa).

Theo lời chị N., khoảng 2h12 sáng 21/9, thanh niên này đến tiệm tạp hóa của chị mua 3 gói mì Omachi với giá 30.000 đồng. Sau khi nghe giá, đối tượng liền buông lời: “Bán mắc dữ”.

Chị N. đáp lại: “Hồi giờ giá vậy chứ không mắc đâu” . Ngay lập tức, thanh niên nổi nóng, dọa đá vào đầu rồi đá vào bụng chị N.

“Tôi đang mang thai 4 tháng nhưng vẫn bị hắn đạp vào bụng và chửi bới. Nhờ mẹ tôi can ngăn nên tôi mới không bị đánh nhiều hơn”, chị N. bức xúc kể.

Không dừng lại, thanh niên còn tấn công cả mẹ chị N. – người ra sức can ngăn. Đối tượng sau đó tiếp tục chửi bới, ném dép về phía nạn nhân và liên tục hăm dọa: “Mày biết tao là ai không?” trong suốt 3 phút rồi mới rời đi.

Ngay sau sự việc, chị N. đã gọi công an trình báo và vào bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ yêu cầu chị nhập viện để theo dõi do đang trong thai kỳ.

“Đến giờ, tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lỗi nào từ phía người đã đánh mình” , chị N. cho biết.