Nam thanh niên từ bên ngoài đi vào Bệnh viện Bà Rịa rồi bất ngờ nhảy từ tầng 3 xuống

Khoảng 10 giờ ngày 23-11, Tùng từ bên ngoài đi vào khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa (TP HCM), sau đó di chuyển lên tầng 3 và bất ngờ nhảy xuống. Lực lượng y tế đã nhanh chóng tiếp cận và đưa nạn nhân vào cấp cứu.

Thông tin về bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa

Theo bệnh viện, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nặng và không có người thân đi cùng. Hiện bệnh nhân đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu.

Bệnh nhân có địa chỉ thường trú tại tổ dân phố Song Yên, Thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh (nay là xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh).

Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đề nghị người thân, bạn bè hoặc những ai biết thông tin liên quan đến gia đình bệnh nhân Phạm Văn Tùng liên hệ với bệnh viện để phối hợp chăm sóc và hỗ trợ.