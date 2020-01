Nam thanh niên trốn truy nã đi bán vé số được Công an vận động ra đầu thú

Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ vừa tiếp nhận đối tượng Đoái Công Giỏi (SN 2000, ngụ phường An Lạc) ra đầu thú. Giỏi là bị can bị cơ quan điều tra truy nã về tội trộm cắp tài sản vào ngày 10-1 vừa qua.



Tại cơ quan điều tra, Giỏi thành khẩn thừa nhận cùng đồng bọn gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Ninh Kiều vào tháng 7. Trong thời gian trốn truy nã, Giỏi lẩn trốn ở TP Biên Hòa, Đồng Nai bán vé số.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 7-7-2019, Giỏi cùng Nguyễn Thái Tuấn và Đoái Thanh Hiền đi bộ trên đường Nguyễn An Ninh tìm tài sản lấy trộm. Nhóm này phát hiện ôtô 16 chỗ đậu sát dãy phân cách bên phần đường Nguyễn An Ninh, trong xe có để 2 điện thoại di động.



Do cửa khóa, cả nhóm về nhà của Tuấn lấy tua vít quay lại cạy cửa kính ôtô, trộm 2 điện thoại. Sau đó, cả nhóm đón taxi đến thuê nhà trọ gần cầu Hưng Lợi.

Điện thoại trộm được, Tuấn thuê taxi chở đi bán được 6 triệu đồng chia cho đồng bọn và mua ma túy sử dụng.

Tiếp đến vào rạng sáng 27-7-2019, Giỏi, Tuấn cùng đồng bọn đột nhập vào căn nhà trên đường Nguyễn An Ninh, trộm 2 điện thoại di động và ví tiền. Điện thoại lấy trộm cả hai mang đi bán 1 chiếc được 3 triệu đồng, chia nhau tiêu xài.

Thượng tá Đặng Công Chức, Phó trưởng Công an quận Ninh Kiều kêu gọi các đối tượng đang trốn truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

“Đối tượng bị truy nã ra đầu thú, nếu phạm tội ít nghiêm trọng và thành khẩn khai báo sẽ được cơ quan điều tra cho xem xét cho tại ngoại”, Thượng tá Đặng Công Chức thông tin.