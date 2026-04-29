Nam thanh niên trộm 5 cây vàng của em bạn gái

Sáng 29-4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Trung Nghĩa (23 tuổi, ngụ tỉnh Bắc Ninh) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào tháng 11-2022, Nghĩa quen biết và nảy sinh tình cảm với chị N. (38 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) thông qua mạng xã hội.

Đầu năm 2026, Nghĩa từ Bắc Ninh vào Đắk Lắk sinh sống cùng chị N. và em gái của chị tại phường Ea Kao.

Trong thời gian ở chung, Nghĩa biết em gái chị N. có nhiều trang sức bằng vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Lợi dụng lúc không có người để ý, từ ngày 26-3 đến ngày 21-4, Nghĩa đã 6 lần lấy trộm tổng cộng 5 cây vàng rồi mang đi bán được gần 800 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.