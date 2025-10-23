UBND phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh, vừa thông tin nhanh vụ việc cướp xảy ra tại tiệm vàng Bình Hương trên địa bàn phường.

Theo đó, khoảng 16h20 ngày 22/10, tại tiệm vàng Bình Hương ở khu Cẩm Phú 7A, phường Cửa Ông, bị một nam thanh niên lao vào cướp giật chiếc nhẫn trọng lượng 3 chỉ loại vàng 999 (ký hiệu Bình Hương trên nhẫn), giá trị hơn 45 triệu đồng.

Hiện trường vụ cướp tiệm vàng tại phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh chiều 22/10 gây xôn xao dư luận.

Qua xác minh nhanh, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Khánh (sinh năm 2001, trú tại khu Cẩm Phú 3, phường Cửa Ông). Được sự vận động của Công an phường Cửa Ông, thanh niên này đã ra đầu thú.

Công an phường Cửa Ông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh đang xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

UBND phường Cửa Ông cũng khuyến cáo người dân thường xuyên nêu cao cảnh giác, chủ động bảo vệ tài sản và kịp thời thông báo cho cơ quan công an khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn.