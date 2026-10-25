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Nam thanh niên sống sót sau khi rơi xuống vực tại điểm cực Bắc ở Lũng Cú

(Nguồn: Vietnamnet)
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Trong lúc tham quan điểm cực Bắc tại xã Lũng Cú (Tuyên Quang), một nam du khách 23 tuổi không may rơi xuống vực, nạn nhân được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ.

Ngày 24/10, theo thông tin từ Công an xã Lũng Cú (tỉnh Tuyên Quang), lực lượng chức năng cứu hộ thành công một nam du khách bị rơi xuống vực khi tham quan điểm cực Bắc tại xã Lũng Cú.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 cùng ngày, anh Thào Mí S. (23 tuổi, trú tại xã Yên Minh, tỉnh Tuyên Quang) trong lúc tham quan, khám phá điểm cực Bắc đã không may trượt chân, rơi xuống vực.

Nam thanh niên 23 tuổi sống sót sau khi rơi xuống vực tại Lũng Cú - Ảnh 1.

Công an xã Lũng Cú đã phối hợp với lực lượng biên phòng cứu hộ, đưa nạn nhân tới vị trí an toàn. Ảnh: CACC

Ngay khi phát hiện sự việc, Công an xã Lũng Cú đã phối hợp với lực lượng biên phòng, Trạm Y tế xã và người dân địa phương khẩn trương tiếp cận hiện trường, tổ chức cứu hộ, đưa nạn nhân tới vị trí an toàn.

Sau khi ra khỏi khu vực nguy hiểm, nam du khách được lực lượng chức năng hỗ trợ sơ cứu. May mắn, nạn nhân chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng

Nam thanh niên 23 tuổi sống sót sau khi rơi xuống vực tại Lũng Cú - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng sơ cứu cho du khách bị rơi xuống vực. Ảnh: CACC

Điểm cực Bắc tại xã Lũng Cú là một trong những địa điểm thu hút du khách khi khám phá vùng cao nguyên đá Đồng Văn. Nơi đây nổi bật với cảnh quan núi đá hùng vĩ, những vách đá cheo leo cùng khung cảnh thiên nhiên hoang sơ đặc trưng của vùng biên giới phía Bắc.

Công an xã Lũng Cú khuyến cáo du khách cần tuân thủ biển báo, hướng dẫn an toàn; không đi lại, chụp ảnh tại khu vực vách đá, taluy và vực sâu để bảo đảm an toàn cho bản thân.

Tags

lũng cú

Tuyên Quang

cực bắc

cứu hộ

du khách

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