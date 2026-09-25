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Nam thanh niên rơi xuống sông mất tích khi qua cầu phao ở Sơn La

Viết Hà
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Nam thanh niên quê ở Hà Nội mất tích sau khi rơi xuống sông tại khu vực cầu phao bản Là, xã Chiềng Khương (tỉnh Sơn La). Lực lượng chức năng ở địa phương đang khẩn trương tìm kiếm.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương (tỉnh Sơn La) vừa thông tin, khoảng 16 giờ ngày 24/9, tại khu vực cầu phao bản Là, xã Chiềng Khương xảy ra vụ việc một người rơi xuống sông, mất tích.

- Ảnh 1.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm tại khu vực nghi xảy ra vụ việc. Trong quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã trục vớt được một xe máy Yamaha Sirius, biển kiểm soát 26D1-308.20.

Người mất tích được xác định là anh Nguyễn Thế Hải (SN 2003, trú tại Tân Lập, Đan Phượng, Hà Nội).

- Ảnh 2.

Xe máy lực lượng chức năng vớt được.

Hiện Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đang phối hợp với các lực lượng chức năng và Nhân dân khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm.

Đồn Biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương đề nghị người dân nếu có thông tin liên quan hoặc phát hiện người có đặc điểm nghi vấn, liên hệ số điện thoại 0332.131.438 để cung cấp thông tin, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quá trình tìm kiếm.

Tags

Chiềng Khương

Sơn La

yamaha sirius

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