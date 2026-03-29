Nam thanh niên ngã tử vong trên núi Bài Thơ ở Quảng Ninh

Khoảng 16h30 cùng ngày, nam thanh niên cầm theo máy ảnh rồi đi lên núi Bài Thơ . Đến khoảng 18h30, gia đình gọi về ăn cơm nhưng không thấy nên trình báo cơ quan chức năng tổ chức tìm kiếm.

Lực lượng chức năng có mặt ở khu vực chân núi Bài Thơ.

Đến khoảng 21h45, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân. Do lối lên núi đã bị khóa, lực lượng làm nhiệm vụ phải phá cửa sắt để đưa thi thể xuống, hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Theo đại diện UBND phường Hồng Gai, nạn nhân không phải du khách mà là người dân địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Núi Bài Thơ nằm ở khu vực trung tâm Hạ Long, từ nhiều năm nay đã bị cấm leo để bảo đảm an toàn. Khu vực này được dựng cổng sắt, hàng rào và đặt biển cảnh báo , song thực tế vẫn từng xảy ra tình trạng người dân, du khách tìm cách vượt rào để lên núi.