Nam thanh niên mất tích khi leo núi ở Nha Trang: Trước khi đi nhắn chủ nhà một điều đáng lo

Sự việc anh Nguyễn Bá Khánh Cường (23 tuổi, ở Khánh Hòa) mất tích khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) từ ngày 4/8 đến nay chưa có thông tin đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của dư luận.

Trao đổi trên báo VietNamNet, ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Nam Nha Trang cho biết lực lượng cứu hộ đã phối hợp với lực lượng an ninh cơ sở, các hướng dẫn viên leo núi chuyên nghiệp cùng gia đình nạn nhân, với hơn 100 người tìm kiếm các vị trí khác nhau từ hôm 5/8. Tuy nhiên, việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do địa hình núi Hoàng Ngưu Sơn khá phức tạp với nhiều vách đá dựng đứng và rừng rậm.

Ngoài nhân lực, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều động thêm chó nghiệp vụ để hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân song đến nay vẫn chưa có kết quả.

Lực lượng cứu hộ tìm kiếm anh Cường. (Ảnh: Thanh Niên)

Gia đình Cường cũng đã vượt hàng trăm cây số từ quê nhà ra tới hiện trường để ngóng tin con. Hình ảnh đấng sinh thành ngồi thẫn thờ dưới chân núi, gương mặt thất thần, buồn bã, chờ đợi trong lo lắng khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Bà Phan Thị Loan, mẹ của Cường chia sẻ con trai là người hiền lành, độc lập, đi làm thuê ở Nha Trang được 3 năm nay và có đam mê với du lịch trải nghiệm. Cường đã có kinh nghiệm leo nhiều ngọn núi khác ở các tỉnh phía Nam nhưng đây là lần đầu tiên nam thanh niên leo núi Hoàng Ngưu Sơn. Cường có thói quen leo núi một mình, ít khi đi chung với ai.

Theo thông tin gia đình Cường cung cấp với báo Dân trí thì Cường đang làm việc tại một tiệm đậu hũ nóng trên đường Trường Sa, phường Nam Nha Trang. Chủ tiệm là bà T.T.T.L.

Nam thanh niên 23 tuổi mất liên lạc từ tối 4/8.

Bà L. cho biết, vào sáng ngày 4/8, trước khi đi leo núi Hoàng Ngưu Sơn, nam thanh niên có nói vào camera trong nhà của bà rằng đây là lần đầu tiên đi leo núi này, sợ bị lạc, nếu 18 giờ cùng ngày không thấy Cường về thì báo công an. Đến đêm ngày 4/8, bà L. không thấy Cường về nhà, việc liên lạc với nam thanh niên qua điện thoại bất thành.

Trước đó, khoảng 9 giờ sáng ngày 4/8, Cường điều khiển xe máy mang BKS 85B1-909.74 đến gửi tại số nhà 79C đường Đỗ Xuân Hợp, phường Nam Nha Trang, sau đó bắt đầu hành trình leo núi Hoàng Ngưu Sơn.

Lần cuối cùng gia đình nhận được thông tin liên lạc của Cường là vào lúc 21 giờ ngày 4/8. Từ đó đến nay, không ai nhận được tín hiệu nào từ thanh niên này nữa.

Trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo lắng và cầu chúc nam thanh niên sớm bình an trở về với gia đình.