Nam thanh niên dùng giấy đi đường giả có nội dung "đi đón con dâu nguyên chủ tịch Quốc hội''

Ngày 25-9, báo PL. TPHCM ghi nhận thông tin từ Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị này vừa phát hiện một thanh niên sử dụng giấy đi đường giả.



Trước đó, vào chiều 24-9, lực lượng Chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3 trên quốc lộ 57 (xã Bình Hòa Phước, huyện Long Hồ) làm nhiệm vụ khu vực giáp ranh địa bàn tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre đã phát hiện Phạm Thành Nhơn (26 tuổi, ngụ ấp Phú Trị, xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, Bến Tre) điều khiển xe ô tô đến xuất trình giấy đi đường để qua chốt.

Thấy lý do đi cần thiết và chỉ đi ngang địa bàn nên lực lượng chốt đã cho Nhơn làm cam kết không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long và cho qua chốt.

Thông tin cụ thể về trường hợp trên, Thiếu tá Nguyễn Minh Hải, Chốt trưởng chốt kiểm soát dịch Covid-19 số 3, cho biết trên báo Thanh niên, ban đầu, Nhơn điều khiển xe ô tô BS 71A-103.23 xuất trình giấy đi đường có nội dung đi đón con dâu của bà Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Chủ tịch Quốc hội đang sắp đến ngày sinh về quê sinh con. Giấy có con dấu đỏ và chữ ký của bà Nguyễn Thị Bé Mười, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre.

"Thấy lý do cần thiết và chỉ đi qua tỉnh Vĩnh Long nên chúng tôi đã cho tài xế làm cam kết không dừng đỗ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, rồi cho xe qua", thiếu tá Hải cho biết.

Cũng theo thiếu tá Hải, sau đó nhận thấy có dấu hiệu bất thường nên lực lượng liên hệ với ngành chức năng tỉnh Bến Tre và được phía Bến Tre xác nhận giấy đi đường đó là giả. Do đó, khoảng 20 giờ cùng ngày, Công an huyện Long Hồ đã phối hợp Công an xã Bình Hòa Phước và Công an tỉnh Bến Tre chốt chặn, bắt được xe ô tô và tài xế nói trên.

Qua khám xét trên xe, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều giấy đi đường khác. Hiện tài xế Phạm Thanh Nhơn và phương tiện đã được bàn giao cho Công an Bến Tre điều tra, xử lý.

