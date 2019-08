Nam thanh niên dụ dỗ bé gái 15 tuổi nhiều lần "làm chuyện người lớn"

Ngày 16/8, Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đang củng cố hồ sơ xử lý với đối tượng Nguyễn Vũ Linh (18 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu, trú tỉnh Long An) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".



Trước đó, ngày 14/8, ông P.T.Đ. (40 tuổi) dắt con gái là bé P.T.Q. (15 tuổi, ngụ tỉnh Long An) tới công an tố cáo Linh nhiều lần dụ dỗ "làm chuyện người lớn".

Ông Đ. cho biết, gia đình ông sinh sống ở xã An Ninh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Thường ngày, Linh hay sang nhà ông chơi. Lợi dụng lúc gia đình ông Đ. đi vắng chỉ có bé Q. ở nhà, Linh dụ dỗ làm chuyện người lớn với bé gái 15 tuổi.

Mỗi lần thực hiện xong hành vi, thanh niên yêu cầu bé Q. không được kể với ai. Mới đây, ông Đ. phát hiện con gái có nhiều biểu hiện lạ nên gặng hỏi. Sau khi bé gái 15 tuổi kể lại toàn bộ sự việc, bức xúc ông Đ. dắt con tới công an trình báo.

Công an đã lấy lời khai bé Q. có sự giám hộ của gia đình, tiến hành giám định pháp y. Đồng thời, công an mời Linh tới làm việc và có khai báo như trên.