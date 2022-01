Nam thanh niên để lại xe máy, ví tiền trên cầu rồi về nhà khiến cả trăm người tìm kiếm

Ngày 24/1, lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết, hiện Công an xã đang xin ý kiến từ Công an huyện để có hướng làm việc và xử lý đối với nam thanh niên nghi nhảy cầu Hiếu 2 (thị xã Thái Hòa) tử tử 1 ngày trước rồi được phát hiện ở trong nhà.



Cụ thể, vào sáng sớm 23/1, người dân đi trên cầu Hiếu 2 (TX. Thái Hòa) bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy để trên cầu, nhưng không có người. Khi đến kiểm tra, người dân còn phát hiện một chiếc ví để trên xe máy và 1 đôi dép.

Chiếc xe máy, ví tiền và đôi dép của nam thanh niên để lại trên cầu khiến nhiều người nghĩ nạn nhân đã nhảy tự tử nên tập trung tìm kiếm.

Nghi nạn nhân đã nhảy cầu tự tử, người dân đã trình báo cơ quan chức năng nhờ giúp đỡ và tìm kiếm.

Qua kiểm tra giấy tờ tùy thân, cơ quan chức năng phát hiện nạn nhân có danh tính là Trương Xuân K. (SN 1999, trú xã Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn).

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương lập tức cử người phối hợp tìm kiếm nạn nhân. Khoảng 13 cán bộ chiến sỹ phòng Cảnh sát cứu nạn cứu hộ chữa cháy Công an tỉnh Nghệ An cũng sử dụng nhiều phương tiện chuyên dụng đến tìm kiếm nạn nhân trên sông.

Hàng chục người dân cũng có mặt tìm kiếm.

Người thân và cơ quan chức năng xuống phía bờ sông để tìm kiếm.

Đến chiều cùng ngày, cơ quan chức năng và gia đình liên hệ vào số điện thoại của K. thì thấy đã đổ chuông. Khi về nhà, mọi người phát hiện K. đã ở trong nhà và đóng cửa.

"Hiện tinh thần người này đang có chút hoảng loạn và chỉ đóng cửa trong nhà, mọi người chưa gặp được để nắm rõ tình hình sự việc. Chờ cho bình tĩnh lại rồi mọi người sẽ gặp để nắm bắt thông tin.

Hiện chưa rõ là nam thanh niên này tạo hiện trường giả hay nhảy cầu tự tử nhưng không chết rồi lại bơi vào bờ", lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lâm chia sẻ.

Hàng chục cán bộ chiến sỹ cứu hộ cứu nạn dùng xuồng máy tìm kiếm dọc sông.

Được biết, K. hiện đang làm công nhân cho một công ty trên địa bàn. Nam thanh niên này được đánh giá hiền lành, không nợ nần gì. Bước đầu qua nắm bắt tình hình thì cho thấy người này đam mê âm nhạc, hát hò nhưng gia đình ngăn cản.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm việc với gia đình và thanh niên K. để làm rõ nguyên nhân sự việc.

https://soha.vn/nam-thanh-nien-de-lai-xe-may-vi-tien-tren-cau-roi-ve-nha-khien-ca-tram-nguoi-tim-kiem-2022012412572383.htm