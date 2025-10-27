Trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Bùi Trường Thành, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Kiến Minh (TP Hải Phòng), xác nhận ngày 26-10, tại buổi sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự công dân nhập ngũ năm 2026, anh N.N.H. (SN 2003), người vừa được cho là chuyển đổi giới tỉnh có đi khám sức khỏe tại địa phương.

Anh N.N.H. đi khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự công dân nhập ngũ năm 2026

Theo ông Bùi Trung Thành, cùng được gọi đi khám sức khỏe với anh N.N.H còn có người em sinh đôi cũng là giới tính nam.

Kết quả khám sức khỏe sơ tuyển cho thấy, anh N.N.H., sở hữu chiều cao 1m74, cân nặng 57...

"Buổi sơ tuyển khám sức khỏe không khám tổng quan, chỉ khám về sức khoẻ, mắt, cân nặng, chiều cao, không khám nội khoa. Mặc dù trong khai sinh, anh N.N.H. giới tính nam nhưng với biểu hiện, hình dáng bên ngoài lại giống như con gái, chúng tôi sẽ xin ý khiến của Ban chỉ huy phòng thủ KV1 về trường hợp này" - ông Thành cho biết.

Lãnh đạo xã Kiếm Minh cho biết năm 2021, anh N.N.H. cùng em trai sinh đôi đã trúng tuyển vào 2 trường đại học và đến nay, cả 2 đã tốt nghiệp.

Theo danh sách của Ban Chỉ huy quân sự xã Đông Phương (cũ), 2 công dân trên đã di chuyển nghĩa vụ quân sự vào các trường đại học khóa học 2021-2025. Năm nay, hết khóa học đại học, cả 2 được địa phương đưa vào nguồn thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2026.

Vị Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Kiến Minh thông tin thêm với trường hợp anh N.N.H., phường chỉ để danh sách dự bị quân sự ở địa phương.



