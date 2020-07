Nam thanh niên chặn đường đổ xăng đốt cháy con nợ

Ngày 7/7, Công an xã Hưng Đông (Vinh, Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp với Công an TP. Vinh điều tra làm rõ vụ một nam thanh niên bị chặn đường đổ xăng đốt cháy, xảy ra trên địa bàn xã này.

Thông tin ban đầu cho biết, vào cuối chiều 6/7, Phạm Ngọc S. (SN 1994, trú đội 5, xã Hưng Lộc, TP. Vinh) sau khi hết giờ làm, đi từ một nhà máy trong khu Công nghiệp Bắc Vinh để về nhà thì bị một thanh niên quen biết chặn lại.

Người này sau đó đổ xăng lên người S. rồi châm lửa đốt. Phát hiện sự việc, những người xung quanh đã chạy đến dập lửa cứu người, đồng thời truy đuổi nam thanh niên đổ xăng đốt nạn nhân nhưng đối tượng này đã bỏ trốn.

Nạn nhân S.được người dân đưa đi Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An để cấp cứu trong tình trạng bị bỏng 70-80%, tiên lượng xấu. Do vết thương quá nặng, nạn nhân S. tiếp tục được chuyển ra Bệnh viện Bỏng Quốc gia để cấp cứu và điều trị.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định giữa S. và đối tượng trên có mâu thuẫn chuyện nợ tiền. Chiều 6/7, đối tượng trên đến đòi nợ S. rồi đổ xăng đốt nạn nhân.

Theo chính quyền xã nơi S. cư trú cho biết, nạn nhân S. đã lập gia đình và có con nhỏ.