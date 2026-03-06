HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Nam thanh niên cản trở xe làm nhiệm vụ trong lễ giao, nhận quân

Tr.Đức |

Ngày 6-3, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Công an xã Yên Mỹ đang cùng cố hồ sơ để xử lý nam thanh niên cản trở xe làm nhiệm vụ trong lễ giao, nhận quân.

Trước đó, vào sáng 4-3, tại lễ giao, nhận quân năm 2026, điểm giao nhận quân số 2 của tỉnh Hưng Yên được tổ chức tại thôn Tử Dương, xã Yên Mỹ.

Nam thanh niên cản trở xe làm nhiệm vụ trong lễ giao nhận quân 2026 - Ảnh 1.

Vũ Văn H. cản trở xe làm nhiệm vụ

Trong quá trình làm nhiệm vụ, bảo đảm an ninh, trật tự, Công an xã Yên Mỹ đã phát hiện một trường hợp có hành vi cản trở giao thông, ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức buổi lễ.

Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Vũ Văn H. (SN 2007, trú tại thôn Xuân Nguyên, xã Xuân Trúc, tỉnh Hưng Yên) đã chạy ra phần đường chặn đầu xe đang chở công dân đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, gây ảnh hưởng đến việc giao, nhận quân và cản trở giao thông xung quanh khu vực tổ chức buổi lễ.

Nam thanh niên cản trở xe làm nhiệm vụ trong lễ giao nhận quân 2026 - Ảnh 2.

Vũ Văn H. tại cơ quan công an

Ngay sau khi phát hiện sự việc, lực lượng Công an xã Yên Mỹ đã nhanh chóng ngăn chặn hành vi vi phạm, đưa H. về trụ sở để làm việc.

