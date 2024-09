Ngày 26/9, Công an huyện Bình Chánh (TPHCM) đã hoàn tất hồ sơ xử lý vi phạm hành chính đối với N.D.P.A. (quê An Giang) về hành vi “Khai báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền”.

Trước đó, anh A. đến cơ quan công an trình báo lúc 22h40 ngày 16/9, anh điều khiển xe máy biển số tỉnh An Giang đi trên đường số 2 trong khu công nghiệp Vĩnh Lộc (xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) thì bị 3 đối tượng đi trên 2 xe máy không rõ biển số áp sát, dùng hung khí tấn công.

Anh A. tại cơ quan công an. Ảnh: A.X.

Hoảng sợ, anh A. phóng xuống xe bỏ chạy. Sau đó, anh A. quay trở lại thì thấy các đối tượng đã lấy xe máy và điện thoại iPhone 13 mà anh làm rơi rồi tẩu thoát về đường Thới Hòa.

Nhận thấy đây là tin báo về vụ cướp manh động, gây mất an ninh trật tự địa bàn, Ban chỉ huy Công an huyện Bình Chánh đã trực tiếp chỉ đạo các lực lượng phối hợp khẩn trương điều tra truy xét với quyết tâm phải khám phá, truy bắt được đối tượng.

Do vụ việc xảy ra vào ban đêm, địa bàn rộng, lời khai của A. không đầy đủ thông tin nên công tác điều tra gặp nhiều khó khăn. Qua quá trình truy xét, xác minh từng địa điểm, thu thập, sàng lọc các thông tin, Công an huyện Bình Chánh nhận định không có vụ cướp xảy ra.

Ngoài ra, với các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lập luận sắc bén cùng quá trình đấu tranh, khai thác của lực lượng lượng Công an huyện, anh A. đã thừa nhận toàn bộ hành vi báo tin giả của mình.

Do không có tiền trả nợ và tiêu xài, lúc 21h40 ngày 16/9, A. điều khiển xe máy biển số tỉnh An Giang đến cửa hàng cầm đồ ở xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) cầm cố để trả nợ, tiêu xài. Trên đường đi bộ về nhà, anh A. làm rơi một điện thoại di động. Sau đó, A. mượn điện thoại và gọi cho bạn là N.T.K. (20 tuổi, quê An Giang) đến chở về nhà. Khi K. đến nơi, A. nói đã bị cướp xe và điện thoại nên nhờ chở đến cơ quan công an trình báo.

Theo Công an huyện Bình Chánh, hành vi báo tin giả của A. gây hoang mang, bất an cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự địa bàn; đồng thời khuyến cáo người dân tuyệt đối không được báo tin giả, cung cấp thông tin sai sự thật, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.