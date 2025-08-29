Nam thanh niên buông 2 tay, múa may khi chạy xe mô tô ở Quảng Ngãi

Ngày 29/8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã lập biên bản vi phạm, ra quyết định xử phạt đối với N.Q.M. (SN 2008, trú xã Long Phụng, tỉnh Quảng Ngãi) và N.T.T.T. (SN 2008, trú xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi) về hàng loạt hành vi vi phạm giao thông.

Trước đó, ngày 20/8, người dân phản ánh trên các trang mạng xã hội về nhóm đối tượng livestream hành vi buông hai tay khi đang điều khiển xe trên đường Hùng Vương, phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi.

N.Q.M. buông hai tay, múa may khi chạy xe mô tô.

Đội CSGT đường bộ số 1- Phòng CSGT Công an tỉnh nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Kết quả điều tra xác định, N.M.Q. đã lái xe mô tô chở theo N.T.T.T. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận do phấn khích, thích thể hiện với bạn bè nên thực hiện hành vi vi phạm và khoe trên mạng xã hội.

Với hàng loạt các lỗi vi phạm: Buông hai tay khi đang điều khiển xe; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi điều khiển xe tham gia giao thông trên đường bộ; không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy khi tham gia giao thông trên đường bộ; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông, cả hai bị tịch thu phương tiện và nộp phạt 6 triệu đồng.



