Nam thanh niên bị sát hại sau khi vào nhà trọ với nam thanh niên khác

Trước đó, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 19/5, tại nhà trọ H.L, khóm Đông Bình A, phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, quản lý nhà trọ phát hiện một thi thể trong nhà tắm, trên người không mặc quần áo.

Sau khi vụ việc xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Bình Minh và Công an phường Đông Thuận tập trung lực lượng khẩn trương tiến hành các hoạt động điều tra , truy xét và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để nhanh chóng làm rõ vụ việc.

Đối tượng Lê Tân Định tại cơ quan công an.

Nạn nhân được xác định là N.M.Đ (SN 1997, ngụ xã Hòa Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), tạm trú phường Đông Thuận, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 18/5, anh N.M.Đ cùng một nam thanh niên đến nhà trọ trên thuê phòng. Đến khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, thanh niên này rời đi.

Sau 7 giờ xảy ra vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an thị xã Bình Minh đã xác định được đối tượng gây án tên Lê Tân Định (SN 2006, ngụ ấp 5, xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), đồng thời tác động gia đình vận động đối tượng ra đầu thú.

Đến 17 giờ cùng ngày, Lê Tân Định đến Công an thị xã Bình Minh đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú, thu hồi tài sản bị cướp (1 điện thoại Samsung) và ra quyết định tạm giữ Lê Tân Định về hành vi " Giết người - cướp tài sản " để tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định pháp luật.