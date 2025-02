Nam thanh niên 26 tuổi bị bắn chết tại phòng ngủ: Đã bắt được Trần Văn Huy

Sau 6 giờ gây án, Trần Văn Huy (SN 1984, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) – nghi phạm nổ súng sát hại một nam thanh niên tại phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh – đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang trên đường tẩu thoát.

Trước đó, vào khoảng 17h00, ngày 10/2, người dân phát hiện anh H.V.P (SN 1999) bị bắn tử vong trong phòng ngủ tại nhà riêng ở phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh.

Nhận được tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp tại hiện trường của Đại tá Phạm Thanh Phương – Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Công an thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Kỳ Anh, Công an huyện Cẩm Xuyên, Phòng kỹ thuật hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hà Tĩnh nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 23h00 cùng ngày, tổ công tác phát hiện và khống chế Huy tại địa phận xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Trần Văn Huy là đối tượng gây án. Sau khi nổ súng sát hại nạn nhân, Huy dùng xe máy tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 1A, ra phía Bắc. Lực lượng Công an đã lập tức triển khai truy bắt, huy động nhiều đơn vị phối hợp chặn các tuyến đường.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Được biết, khẩu súng Huy sử dụng để gây án là loại súng CPC bắn đạn thể thao (Ảnh: Công an Hà Tĩnh).