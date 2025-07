Nam thanh niên 23 tuổi người Việt tử vong tại công trường Hàn Quốc ngay ngày đầu đi làm, nghi do sốc nhiệt vì nắng nóng

Ngày 8/7, theo thông tin từ Cơ quan Phòng cháy chữa cháy tỉnh Gyeongbuk, vào khoảng 17h24 ngày 7/7 (giờ địa phương), một đồng nghiệp đã phát hiện anh A. (23 tuổi, quốc tịch Việt Nam) bất tỉnh tại tầng hầm 1 của công trường xây dựng chung cư ở thị trấn Shandong, thành phố Gumi và lập tức báo tin cho lực lượng cứu hộ.

Khi lực lượng chức năng có mặt, nạn nhân đã tử vong. Nhiệt độ cơ thể anh A. được ghi nhận lên tới 40,2 độ C tại thời điểm phát hiện. Trong khi đó, nhiệt độ ngoài trời tại khu vực Gumi lúc đó vào khoảng 37,2 độ C. Được biết, từ ngày 29/6, khu vực này đã được đặt trong tình trạng báo động do nắng nóng kéo dài.

Ảnh minh hoạ

Thông tin ban đầu cho biết, anh A. mới đi làm ngày đầu tiên tại công trường và được phân công công việc lắp đặt cốp pha. Trước khi xảy ra vụ việc, anh có nói với đồng nghiệp rằng sẽ đi vệ sinh nhưng sau đó không quay trở lại.

Cảnh sát và cơ quan y tế Hàn Quốc bước đầu nhận định nguyên nhân tử vong là do mắc bệnh liên quan đến nắng nóng, nghi sốc nhiệt. Cảnh sát đã xin lệnh khám nghiệm tử thi và dự kiến sẽ tiến hành trong ngày 9/7 để xác định chính xác nguyên nhân.

Ngay sau vụ việc, Cục Lao động thành phố Gumi đã yêu cầu tạm dừng toàn bộ hoạt động tại công trường. Đồng thời, cơ quan này cũng đang tiến hành kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống sốc nhiệt tại nơi làm việc.

Cảnh sát phối hợp với cơ quan lao động sẽ tiếp tục điều tra xem đơn vị thi công có vi phạm Luật An toàn lao động và Luật Tai nạn nghiêm trọng của Hàn Quốc hay không.

Nguồn: Nate, News1