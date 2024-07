Nam thanh niên 18 tuổi bị cô ruột đầu độc bằng xyanua được phát hiện và cứu sống như thế nào?

Gia đình nghi ngờ có khuất tất sau kết quả xét nghiệm nên trình báo công an

Ngày 5/7, Công an Đồng Nai cho biết đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Hồng Bích, 36 tuổi về hành vi Giết người.

Tại cơ quan điều tra, Bích khai nhận do mâu thuẫn sinh hoạt với các thành viên trong gia đình nên đã mua xyanua để đầu độc cháu ruột 18 tuổi sống cùng nhà ở xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

Trước đó, vào tháng 6/2024, nạn nhân là anh N.H.B.T. (là cháu ruột của Bích) đột ngột bị hôn mê, bất tỉnh. Sau cấp cứu, bệnh viện thông báo kết quả xét nghiệm dịch dạ dày có chất xyanua.

Nghi ngờ có khuất tất, người thân của anh N.H.B.T. đã làm đơn trình báo công an. Công an huyện Nhơn Trạch phối hợp các phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Đồng Nai vào cuộc điều tra và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hồng Bích.

Nghi can Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Trước đó, gia đình Bích cùng anh trai sống với bố ruột là ông Hải ở ngay mặt tiền đường Hùng Vương để bán cơm. Trong đó, gia đình người anh bán buổi sáng và chiều tối, Bích bán buổi trưa.



Chị L., người sống sát nhà Bích kể lại trên tờ Vietnamnet rằng, Bích là người ăn nói khôn khéo, thường hay chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc lên mạng xã hội. Trước khi bị bắt vì liên quan vụ án đầu độc cháu ruột, Bích cũng hay vay mượn người trong xóm. Chính chị L. cũng có lần cho Bích vay tiền.

Chị L. cũng cho biết Bích không gây gổ hay có mâu thuẫn với ai. Tuy nhiên, từ sau khi chồng Bích là anh Th. qua đời, người dân trong xóm có nghe tin đồn người này thiếu nợ số tiền lớn.

Đáng chú ý, báo VnExpress dẫn thông tin từ cơ quan điều tra cho biết, khi trình báo công an, gia đình bệnh nhân tường trình rằng, từ tháng 10/2023 đến tháng 6 năm nay trong nhà đã có 5 người tử vong bất thường, với các triệu chứng liên quan đến ngưng tim, rối loạn nhịp tim. 5 người này là ông Nguyễn Văn Hải (ông nội nam thanh niên), 2 cháu ngoại, một cháu nội và con rể của ông Hải.

Quá trình cứu sống nam thanh niên bị cô ruột đầu độc

Sáng nay (6/7), báo SK&ĐS dẫn thông tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức, TPHCM) cho biết, tối 22/6, bệnh nhân N.H.B.T. được gia đình đưa đến cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê, ói, mất tri giác đột ngột…

Dựa vào các triệu chứng ban đầu, các bác sĩ nghi ngờ bệnh nhân bị rối loạn nhịp tim, trên bệnh nhân trẻ có thể do viêm cơ tim tối cấp hoặc rối loạn nhịp liên quan tới yếu tố gia đình nên đã nhanh chóng hội chẩn khoa Nội tim mạch. Tuy nhiên, khai thác bệnh sử và diễn tiến của bệnh nhân T. không phù hợp với chẩn đoán ban đầu.

Sau đó, các bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân có thể nhiễm độc chất với tình trạng toan chuyển hoá rất nặng, đi kèm với lactate máu tiếp tục tăng cao. Đây có thể là đặc điểm chồng lấn của cơn ngưng tim, ngưng thở của bệnh nhân. Nếu chuyển viện, nguy cơ tử vong trên đường đi rất cao.

Ngay trong đêm, bệnh viện đã tiến hành hội chẩn với Bệnh viện Chợ Rẫy, nhưng do không có thuốc giải độc đặc hiệu nên bệnh nhân đã được sử dụng Vitamin B12 để giải độc. Đồng thời, lọc máu với 2 quả lọc hấp phụ để hấp thụ chất độc trong máu liên tục.

Hai ngày sau, kết quả xét nghiệm dịch dạ dày xác định, bệnh nhân bị ngộ độc xyanua.

Và sau nửa tháng điều trị, hiện nam thanh niên đã tỉnh táo, nhận biết được người nhà, thực hiện được y lệnh của bác sĩ, đang tập vật lý trị liệu do sức cơ yếu, đi lại cần người hỗ trợ.

Phòng hồi sức tim mạch, Bệnh viện Lê Văn Thịnh - nơi điều trị cho bệnh nhân T. Ảnh: SGGP

Bác sĩ Kiều Ngọc Minh, Phó Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ với phóng viên báo SGGP cho biết, đây là ca ngộ độc xyanua đầu tiên được ghi nhận tại cơ sở y tế này. “Các bác sĩ trẻ đã nhận định đúng, kịp thời xử trí và cứu được người bệnh, đồng thời tìm ra nguyên nhân dưới sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia chống độc Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Dù bệnh nhân đã tỉnh và tình trạng đang dần ổn định nhưng chưa thể tiên lượng được tình trạng của bệnh nhân vì theo hình ảnh học ghi nhận bệnh nhân có tổn thương não. Mức độ hồi phục tổn thương não của từng bệnh nhân là khác nhau, những ca nặng có thể gây tổn thương não vĩnh viễn, nếu sống sót có thể sống thực vật hoặc liệt hoàn hoàn. Song các bác sĩ kỳ vọng bệnh nhân có thể hồi phục được do trẻ tuổi, thể trạng tốt.

Bệnh nhân T. có thể xuất viện trong vài ngày tới nhưng trong sinh hoạt chi cần trợ giúp vì sức cơ còn yếu.