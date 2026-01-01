Nam thần Việt và tiểu thư bất động sản chính thức công khai con trai đầu lòng!

Trong khoảnh khắc chuyển giao năm 2025 đến 2026, nhiều người đã tranh thủ chia sẻ lại những bức ảnh đánh dấu cột mốc mới hoặc cầu mong điều may mắn, tốt đẹp đến trong hành trình mới. Cũng vì thế mà showbiz Việt ngày 1/1 vô cùng rộn ràng, tưng bừng vì hỷ sự lia lịa. Một trong những màn công khai gây ấn tượng nhất là nam thần Vbiz - Vĩnh Thuỵ và vợ là tiểu thư Đà Lạt tên Thuý.

Theo đó, Vĩnh Thuỵ đã chia sẻ khoảnh khắc gia đình 3 người cùng nhau xuống phố để đón chào năm mới. Đây cũng chính là lần đầu tiên nam siêu mẫu công khai bức ảnh gia đình đầy đủ các thành viên sau khi bí mật chào đón em bé đầu lòng. Vốn là người kín tiếng, Vĩnh Thuỵ vẫn giữ quy tắc không công khai mặt vợ và con trai. Theo vài thông tin hiếm được hé lộ, nhóc tỳ của Vĩnh Thuỵ có tên thân mật là Baron. Dù ít khi chia sẻ hôn nhân nhưng nhìn qua bức ảnh này cũng biết anh đang tận hưởng cuộc sống rất bình yên, hạnh phúc.

Vĩnh Thuỵ chính thức khoe con trai sau thời gian dài giấu kín (ảnh: FBNV)

Vĩnh Thụy từng là một trong những cái tên hot nhất giới người mẫu Việt. Anh sinh năm 1988, mang ba dòng máu Việt – Hoa – Pháp, cao 1m85 và sở hữu vẻ ngoài được ví như "nam thần điện ảnh". Anh từng giành giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009, lọt top 15 Mister International và được vinh danh là Người mẫu xuất sắc châu Á 2014. Không chỉ sải bước trên các sàn diễn lớn, Vĩnh Thụy còn lấn sân diễn xuất. Dù không quá bùng nổ về doanh thu hay hiệu ứng, nhưng mỗi vai diễn đều cho thấy một khía cạnh chỉn chu, kỹ lưỡng của anh với nghệ thuật. Thời kỳ đỉnh cao, Vĩnh Thụy còn góp mặt trong The Face Vietnam mùa đầu tiên với vai trò host.

Vĩnh Thuỵ có visual đỉnh, từng là nam thần hot Vbiz (ảnh: FBNV)

Vĩnh Thụy và vợ đã tổ chức lễ gia tiên tại tư gia ở TP.HCM và một buổi tiệc cưới được đầu tư không gian trang trí sang trọng tại quê nhà gái vào năm 2023. Tuy nhiên, cô dâu, chú rể gần như "biến mất" khỏi mạng xã hội trong suốt thời gian diễn ra hôn lễ. Đến thời điểm hiện tại, đã sau 2 năm nhưng hình ảnh nét căng của đám cưới này vẫn chưa từng được công khai.

Bà xã của siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tên Thuý, cô là ái nữ của một đại gia bất động sản nổi tiếng giàu có tại Đà Lạt. Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng vợ Vĩnh Thụy sở hữu vóc dáng và nhan sắc ấn tượng chẳng thua kém mỹ nhân nào. Không chỉ thế, cô còn có học vấn nổi trội khi từng du học tại Singapore và hiện đã trở về Việt Nam phát triển sự nghiệp kinh doanh.

Hiện tại, anh gần như rút khỏi các hoạt động giải trí, không còn xuất hiện dày đặc trên sàn diễn hay sự kiện như trước, thay vào đó tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình. Trên mạng xã hội, nam siêu mẫu cũng rất hiếm khi chia sẻ đời tư, chỉ thỉnh thoảng đăng tải những khoảnh khắc đời thường đơn giản.

Ảnh cưới hiếm hoi của Vĩnh Thuỵ và vợ (ảnh: FBNV)

Từ yêu đến cưới, Vĩnh Thuỵ rất kín đáo và riêng tư (ảnh: FBNV)



