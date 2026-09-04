Nam thần Vbiz đăng tâm thư gây sốc: Tố bạn thân đâm sau lưng, ép đền hợp đồng gần 3 tỷ, rơi vào đường cùng

Dòng tâm sự của nam diễn viên đang gây chú ý trên MXH.

Mới đây, nam diễn viên Lãnh Thanh vừa đăng tải một tâm thư rất dài, bóc trần những mảng tối cay đắng đằng sau ánh hào quang showbiz. Anh mở đầu bằng câu hỏi khắc khoải tự vấn bản thân: "Tôi là một người thành công, hay... một kẻ thất bại??!!!". Bài viết nhanh chóng nhận được sự chú ý lớn khi vẽ nên một thước phim chân thực về hành trình vươn lên từ con số không, chạm đến đỉnh cao vinh quang rồi liên tục rơi vào những cái bẫy phản bội, quỵt tiền và sự công kích từ dư luận của nam diễn viên.

Đến với điện ảnh hoàn toàn tình cờ, Lãnh Thanh kể lại xuất phát điểm không tiền bạc, không ngoại hình nổi bật theo quy chuẩn nghệ sĩ và hoàn toàn không có người đỡ đầu. Quyết định Nam tiến vào tháng 8/2015 của anh mang trọn tinh thần phóng khoáng, lỳ lợm của một người chơi hiphop và parkour đường phố với khát khao tự tay đổi đời.

Sau 3 năm miệt mài gõ cửa từng cơ hội, anh gặt hái quả ngọt đầu đời với vai chính trong phim điện ảnh Thưa Mẹ Con Đi (8/2018). Đỉnh cao sự nghiệp gõ cửa vào năm 2019 khi Lãnh Thanh phủ sóng rộng khắp với 4 bộ phim điện ảnh ra mắt cả trong và ngoài nước. Anh bước vào hàng ngũ hợp tác cùng các minh tinh, hoa hậu hạng A, xuất ngoại tham dự liên hoan phim quốc tế lớn và được vinh danh là Ngôi sao triển vọng Châu Á - một thành tựu mà chính anh lúc đó cũng phải thốt lên "không hiểu cái quái gì đang diễn ra".

Thế nhưng, đằng sau ánh đèn sân khấu lại là những cơn đau thể xác. Vừa gom đủ tiền để phẫu thuật chấn thương chân cũ, chỉ sau 1 tháng dưỡng thương và vừa mới cắt chỉ, Lãnh Thanh đã nén đau lao vào làm việc xuyên ngày đêm. Áp lực cơm áo gạo tiền và niềm khao khát kiếm tiền xây lại ngôi nhà cho ba mẹ đã thúc đẩy anh làm việc không ngừng nghỉ.

Đúng lúc đó, đại dịch COVID-19 bùng nổ khiến toàn bộ hoạt động giải trí tại Sài Gòn đình trệ. Cùng thời điểm, sự trỗi dậy mạnh mẽ của nền tảng TikTok tạo ra một làn sóng giải trí mới. Sự chuyển dịch quá nhanh của thời đại khiến một diễn viên điện ảnh truyền thống như Lãnh Thanh bị ngợp và rơi vào khoảng khựng lớn trong sự nghiệp.

Nỗi đau lớn nhất của Lãnh Thanh không đến từ sự lặng lẽ của thị trường mà đến từ chính những người từng cùng anh đồng hành. Để hỗ trợ công việc, anh gom bạn bè lại mở công ty quản lý, nhưng sự và biến chất của nhân sự bắt đầu lộ diện. Một người bạn trong team đã tự ý bỏ đi lập công ty riêng, đánh tráo khái niệm và đi dụ dỗ các talent trẻ khác bằng lời nói dối rằng "phim Lãnh Thanh đóng là do anh đi xin với nhà sản xuất", buộc đại diện phía nhà sản xuất phải gọi điện đính chính đêm muộn cho nam diễn viên. "Còn nhiều, nhưng nói nhiêu đây là đủ", Lãnh Thanh viết.

Khi những nhân sự còn lại bộc lộ sự yếu kém, không định hướng hay hỗ trợ được công việc, Lãnh Thanh lịch sự xin rút khỏi công ty do chính mình sáng lập. Cay đắng thay, anh bị lôi hợp đồng ra và bị đòi đền bù con số khổng lồ lên tới 2,9 tỷ đồng. Sự việc đẩy anh vào bế tắc, cộng thêm casting thất bại và việc tham gia gameshow bị cắt ghép, giật tít "công khai hẹn hò" với một diễn viên khác khiến anh trở thành tâm điểm công kích của cộng đồng mạng.

Miễn cưỡng ở lại công ty cũ đến năm 2022 để êm chuyện, thứ Lãnh Thanh nhận lại vẫn là scandal và sự hiểu lầm từ nhà sản xuất mà anh tôn trọng. Thậm chí, anh kể, giám đốc công ty cũ còn quỵt trọn số tiền cát-xê của anh trong phim Cô Gái Từ Quá Khứ (dù nhà sản xuất đã thanh toán đầy đủ). Dù anh đã tạo điều kiện chia nhỏ để trả nợ trong nhiều năm, người này vẫn ôm tiền và bặt vô âm tín.

Đến cuối năm 2025, Lãnh Thanh quyết định thử sức hợp tác với một công ty mới. Nhưng trong suốt 6 tháng, công ty này không mang về cho anh bất kỳ công việc nào, cả 3 hợp đồng ký kết đều do chính anh tự kéo về. Khi quyết định buông tay và chấp nhận mất trắng phần trăm hợp đồng để tự giải thoát, anh ngậm ngùi nhận lại lời mỉa mai từ phía đối tác rằng mình đã "hết thời".

Liên tục bị "tai bay vạ gió" từ mạng xã hội chỉ vì một câu đùa livestream với bạn bè, Lãnh Thanh chọn cách im lặng thay vì bốc đồng bật lại như trước. Quyết định đăng ký tham gia The Face trở thành bước ngoặt giải thoát và chữa lành lớn nhất cho tâm hồn anh, mặc dù phải chấp nhận hủy bỏ nhiều công việc trùng lịch vào tháng 9.

Tại đây, Lãnh Thanh dũng cảm đối diện với những tổn thương, bức bối kìm nén bấy lâu. Anh trút bỏ cái tôi của một ngôi sao từng đoạt giải quốc tế để học lại mọi thứ từ đầu như một đứa trẻ bước vào lớp một. Bấy giờ, với anh, những giọt nước mắt lăn dài trên đường chạy xe về nhà lúc 12h khuya không còn là sự tủi hờn mà là giọt nước mắt sung sướng vì tìm lại được bản ngã và ngọn lửa đam mê diễn xuất thuở ban đầu. Từ đó, Lãnh Thanh tìm lại được lý do để gắn bó với nghề.

Lãnh Thanh cho biết hiện tại anh "Biết ơn những người đã rời đi" và "Trân trọng những người còn ở lại", chính thức khép lại những giông bão. Lời khẳng định đĩnh đạc "Tôi là Lãnh Thanh - cái tên mà vũ trụ trao cho tôi. Love & Peace" ở cuối bài viết như một cột mốc đánh dấu sự trở lại đầy bản lĩnh, kiên cường và bình thản của nam diễn viên.

Lãnh Thanh (tên thật Nguyễn Văn Tùng, sinh năm 1993 tại Ninh Bình) là một trong những gương mặt nam diễn viên nổi bật và khác biệt của điện ảnh Việt Nam. Không đi theo hình mẫu mỹ nam lãng mạn hay trau chuốt kiểu Hàn Quốc, anh ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ gương mặt góc cạnh, sống mũi cao, đôi mắt sâu giàu biểu cảm cùng thần thái phong trần, nam tính.

Anh lần đầu gây chú ý khi xuất hiện trong hàng loạt MV triệu view như Anh Ơi Ở Lại (Chi Pu) hay Duyên Âm (Hoàng Thùy Linh). Anh lấn sân sang điện ảnh chuyên nghiệp với Thưa Mẹ Con Đi (2019), Chị Chị Em Em (2019), Cô Gái Từ Quá Khứ (2022). Ở thời kỳ đỉnh cao năm 2019, Lãnh Thanh phủ sóng liên tục với 4 dự án điện ảnh ra mắt trong và ngoài nước, trở thành một trong những cái tên đắt giá nhất màn ảnh rộng lúc bấy giờ, vinh dự nhận giải thưởng Ngôi sao triển vọng Châu Á (Asian Star Up-and-Coming Actor) tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2019.