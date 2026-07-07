Nam thần thanh xuân nghèo đến nỗi đi bốc vác vừa bị vợ bỏ, 4 con thơ nheo nhóc không ai lo

Sao nam đình đám này mất toàn bộ công việc trong ngành giải trí và rơi vào cảnh nợ nần ngập đầu vì dính bê bối.

Ngày 7/6, tờ Sohu đưa tin cuộc hôn nhân của Trương Trí Hằng và bà xã Văn Văn đã chấm dứt. Một số nguồn tin trong giới tiết lộ cặp đôi đã nộp đơn xin ly hôn lên tòa án và đang chờ giải quyết. Trên trang cá nhân, Văn Văn thẳng thắn cho biết mối quan hệ giữa cô và Trương Trí Hằng đã hoàn toàn rạn nứt, rất lâu rồi không còn chung suy nghĩ và không còn thuộc về 1 thế giới. Ngoài tiết lộ chuyện đường ai nấy đi, Văn Văn còn tố cáo cựu nam thần nhóm Boy'Z chiêu trò xây dựng hình ảnh đáng thương, người chồng người cha tốt. Do không còn chịu nổi bộ mặt giả tạo của chồng và việc Trương Trí Hằng thường xuyên mang chuyện con trai mắc tự kỷ nặng ra khóc kể trước công chúng, cô quyết định rời đi.

Trước tuyên bố đổ vỡ và những tố cáo của vợ, Trương Trí Hằng chưa lên tiếng phản hồi. Trên MXH, công chúng tỏ ra ngán ngẩm với cuộc hôn nhân bất ổn, ồn ào của nam thần thanh xuân 1 thời. Dân tình cho biết họ không quan tâm vợ chồng Trương Trí Hằng chia tay ra sao mà muốn biết tình hình hiện tại của 4 đứa trẻ. Do cha mẹ nợ nần và có thu nhập bấp bênh, các con của Trương Trí Hằng được cho biết sống nheo nhóc, ăn không đủ no và mặc không đủ ấm từ khi sinh ra. Không ít lần Trương Trí Hằng phải đi xin người quen từng hộp sữa cho con uống. Việc Trương Trí Hằng và Văn Văn ly hôn được cho là đẩy cuộc sống của 4 đứa trẻ vào cảnh đã khốn khổ càng khốn khổ hơn.

Cuộc hôn nhân của Trương Trí Hằng và Văn Văn được tiết lộ đã đi đến hồi kết. Ảnh: Sina.

4 đứa con nheo nhóc, sữa không có uống của Trương Trí Hằng. Ảnnh: Sina.

Ngôi sao sụp đổ vì scandal "bắt cá 5 tay", cuộc sống nghèo khó đến độ phải đi triệt sản

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, là ca sĩ và diễn viên tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Anh và Quan Trí Bân từng cùng nhau hoạt động trong nhóm nhạc Boy'Z (2003). Nhờ ngoại hình cao ráo, điển trai và tài năng, Boy'Z nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được người hâm mộ gọi là "Twins phiên bản nam". Một thời Boy'Z được xem là nhóm nhạc thanh xuân của thế hệ 8X-9X, cùng với Twins gồm 2 thành viên Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên.

Năm 2019, danh tiếng của anh lụi tàn vì bị bóc phốt "bắt cá 5 tay". Thời điểm đó, Trương Trí Hằng mới công bố kết hôn và có con đầu lòng với Văn Văn được ít ngày. Vụ scandal khiến nam ca sĩ hứng chỉ trích dữ dội, bị tẩy chay hoàn toàn khỏi ngành giải trí Hương Cảng. Không chỉ vậy, có lần khi đi trên phố, nam thần đình đám 1 thời còn bị mọi người chửi bới, phỉ nhổ gọi là "kẻ cặn bã".

Trương Trí Hằng công khai xin lỗi và hy vọng khán giả sẽ cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, nhưng không thành. Sự nghiệp của Trương Trí Hằng bị đóng băng vĩnh viễn ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc), không ai dám mời anh đóng phim, quay show thực tế và tham gia các sự kiện âm nhạc. Kể từ đó, cuộc đời của nam ca sĩ này cũng rơi xuống đáy vực.

Trương Trí Hằng tự hủy hoại danh tiếng của mình vì đời tư bê bối. Ảnh: HK01.

Sau bê bối tình ái chấn động, Trương Trí Hằng phải gánh khoản bồi thường và nợ nần lớn, khiến cuộc sống rơi vào cảnh lao đao. Áp lực tài chính càng đè nặng khi gia đình anh có tới 4 con nhỏ, trong khi kinh tế vốn đã không ổn định. Vợ nam ca sĩ gần như không thể đi làm vì phải ở nhà chăm sóc các con, trong đó có cậu con trai mắc chứng tự kỷ, đồng thời chăm lo cho hai người thân đang điều trị ung thư và hai chú chó cưng gặp vấn đề về sức khỏe. Trở thành lao động chính trong gia đình, Trương Trí Hằng buộc phải gạt bỏ sĩ diện, làm đủ nghề để kiếm sống và trả nợ, từ phục vụ quán ăn, phụ hồ, nhân viên vệ sinh, phát tờ rơi cho đến bán hàng rong.

Hiện tại, Trương Trí Hằng phải đi khuân vác hàng nặng, phát tờ rơi ngoài đường để có tiền trang trải cuộc sống. Do kinh tế quá chật vật, sao nam chia sẻ anh đã đi triệt sản để không sinh thêm con từ năm 2023. Ngoài ra, Trương Trí Hằng còn nộp đơn xin trợ cấp của chính phủ. Anh thậm chí từng có ý định gửi các con tới viện phúc lợi vì chẳng còn đủ khả năng nuôi 4 đứa trẻ, nhưng đã từ bỏ vì không nỡ nhìn con thơ xa cha mẹ.

Hình ảnh Trương Trí Hằng đi làm công nhân bốc vác. Ảnh: HK01.

Nguồn: Sina, Sohu