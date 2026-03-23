Nam thần thanh xuân bị hủy hoại vì 1 scandal: Giờ đi phát tờ rơi khuân vác, xin từng hộp sữa nuôi 4 con thơ

Trương Trí Hằng - thành viên của nhóm nhạc thanh xuân Boy'Z - lụi tàn danh tiếng sau khi bị bóc phốt "bắt cá 5 tay" ầm ĩ vào năm 2019. Scandal khiến nam ca sĩ hứng chỉ trích dữ dội, bị tẩy chay hoàn toàn khỏi ngành giải trí Hương Cảng. 7 năm sau bê bối, Trương Trí Hằng vẫn không có công việc ổn định. Anh làm đủ nghề từ phục vụ khách sạn, tạp vụ ở quán ăn, phụ hồ..., nhưng đều bỏ dở chỉ sau 3 tháng. Hiện tại, Trương Trí Hằng đang phải đi khuân vác hàng nặng, phát tờ rơi ngoài đường để có tiền trang trải cuộc sống.

Do công việc của Trương Trí Hằng bấp bênh, tài chính của gia đình anh vì thế cũng rơi vào cảnh khánh kiệt, từng bị chủ đuổi khỏi căn hộ vì nợ tiền thuê nhà nhiều tháng không trả. Nam ca sĩ hiện là trụ cột chính nuôi 8 miệng ăn gồm vợ và 4 đứa con trong đó có 1 bé mắc tự kỷ, 2 người thân mắc ung thư và 2 chú cún cưng gặp vấn đề sức khỏe. Do kinh tế quá chật vật, Trương Trí Hằng chia sẻ anh đã đi triệt sản để không sinh thêm con từ năm 2023. Nam ca sĩ thậm chí từng có ý định gửi các con tới viện phúc lợi vì chẳng còn đủ khả năng chống đỡ, nhưng đã từ bỏ vì không nỡ nhìn con thơ xa cha mẹ.

Theo Thất Sư Phụ - 1 người bạn thân thiết với Trương Trí Hằng, tình cảnh hiện tại của nam ca sĩ rất khốn khổ, con cái nheo nhóc ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Không ít lần Trương Trí Hằng phải đi xin người quen từng hộp sữa cho con uống. Thương cho hoàn cảnh nhà nghèo đông con của bạn thân, bà đã tìm 1 cửa hàng tạp hóa ở gần nhà Trương Trí Hằng và đề nghị được thanh toán tất cả chi phí mua sắm của gia đình nam ca sĩ. Khi cần, vợ chồng Trương Trí Hằng có thể trực tiếp đến lấy đồ ăn, vật dụng sinh hoạt mà không cần trả tiền.

Thất Sư Phụ chia sẻ gia đình Trương Chí Hằng chỉ lấy sữa bột cho con và các loại thuốc men. Đến nay, bà đã thanh toán tổng hóa đơn hơn 6 con số (tương đương với hàng trăm triệu đồng) cho Trương Trí Hằng.

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, là ca sĩ và diễn viên tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Anh và Quan Trí Bân từng cùng nhau hoạt động trong nhóm nhạc Boy'Z (2003). Nhờ ngoại hình cao ráo, điển trai và tài năng, Boy'Z nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được người hâm mộ gọi là "Twins phiên bản nam". Một thời Boy'Z được xem là nhóm nhạc thanh xuân của thế hệ 8X-9X, cùng với Twins gồm 2 thành viên Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên.

Nguồn: Sina, Sohu