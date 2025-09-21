Nam thần thanh xuân "bắt cá 5 tay" trả giá: Phải đi phụ hồ và triệt sản vì nhà nghèo đông con

Nhắc đến nhóm nhạc thanh xuân của thế hệ 8X-9X ở showbiz Trung Quốc, nếu như ở phía nữ có Twins với 2 thành viên Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên thì phía nam lại là Boy'Z với Trương Trí Hằng và Quan Trí Bân. Tuy nhiên, không như đồng đội Quan Trí Bân vẫn giữ được sự yêu mến của công chúng sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trương Trí Hằng lại chịu sự ghẻ lạnh từ công chúng. Cuộc sống của nam thần đình đám 1 thời này giờ ở dưới đáy vực vì đời tư bê bối.

Từ nam thần "quốc dân" đến tội đồ trong mắt công chúng

Trương Trí Hằng sinh năm 1984, là ca sĩ và diễn viên tại showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Anh và Quan Trí Bân từng cùng nhau hoạt động trong nhóm nhạc Boy'Z (2003). Nhờ ngoại hình cao ráo, điển trai và tài năng, Boy'Z nhanh chóng trở nên nổi tiếng và được người hâm mộ gọi là "Twins phiên bản nam". Sau đó, Trương Trí Hằng lại cùng Trần Vỹ Đình và Dennis Mak lập thành nhóm nhạc có tên Sun Boy'Z. Thành công của 2 ban nhạc giúp danh tiếng của Trương Trí Hằng lên như diều gặp gió. Đến năm 2008, sau khi 2 ban nhạc giải tán, Trương Trí Hằng tách ra ca hát solo, đồng thời chuyển hướng sang đóng phim.

Trương Trí Hằng từng là nam thần nổi tiếng đình đám ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc)

Tuy nhiên, con đường hoạt động độc lập của Trương Trí Hằng không thuận lợi. Đặc biệt, sự nghiệp diễn xuất của anh vô cùng mờ nhạt. Giữa lúc danh tiếng đang tụt dốc, thay vì nỗ lực vực dậy khiến khán giả nhớ mãi bằng 1 sản phẩm âm nhạc hay phim ảnh chất lượng, Trương Trí Hằng lại dính scandal tình ái "bắt cá 5 tay" vào năm 2019. Đáng chú ý, bê bối nổ ra chỉ vài tiếng sau khi nam ca sĩ này tuyên bố anh đã lên chức cha và đã cưới Âu Yến Văn.

Thời điểm đó, nhiều cô gái đã liên hoan tố cáo Trương Trí Hằng là kẻ “bắt cá năm tay”, lén lút ngoại tình sau lưng bạn gái. Không chỉ bội bạc, Trương Trí Hằng còn bị nhiều tình cũ tố vay mượn, nợ tiền nhưng không trả. Sau khi sự việc vỡ lở, danh tiếng của Trương Trí Hằng tiêu tan. Anh bị công ty quản lý đuổi cổ. Có lần khi đi trên phố, nam thần đình đám 1 thời còn bị mọi người chửi bới, phỉ nhổ gọi là "kẻ cặn bã".

Trương Trí Hằng công khai xin lỗi và hy vọng khán giả sẽ cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi lầm, nhưng không thành. Sự nghiệp của Trương Trí Hằng bị đóng băng vĩnh viễn ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc) kể từ đó.

Nam ca sĩ cúi đầu xin lỗi sau khi dính bê bối tình ái gạt tình gạt tiền phụ nữ nghiêm trọng, nhưng không được công chúng tha thứ. Sự nghiệp nghệ thuật của anh cũng tiêu tan từ đó

Làm phụ hồ, phục vụ nhà hàng đến bốc vác để kiếm tiền trả nợ, nuôi vợ con

Sau khi gây ra bê bối, Trương Trí Hằng đối mặt với khoản đền bù thiệt hại nặng nề. Gánh nặng kinh tế với nam ca sĩ này càng nặng nề hơn khi vợ chồng anh tài chính không đảm bảo mà lại sinh đến 4 đứa con. Vì chăm sóc con cái, trong đó có 1 em bé bị tự kỷ, 2 người thân mắc ung thư và 2 chú cún cưng gặp vấn đề sức khỏe, vợ Trương Trí Hằng không thể ra ngoài làm việc.

Do đó, Trương Trí Hằng trở thành trụ cột chính. Để có tiền trả nợ và nuôi gia đình, anh chấp nhận công việc lao động tay chân như phục vụ quán ăn, làm phụ hồ, nhân viên dọn vệ sinh, phát tờ rơi hay bán hàng rong... Theo cựu thành viên nhóm Boy'Z, nhà tuyển dụng các công ty lớn đều gạt hồ sơ xin việc của anh sang 1 bên, từ chối tuyển dụng với lý do sợ hình ảnh công ty bị ảnh hưởng.

Trương Trí Hằng phải lao động tay chân để kiếm tiền

Hình ảnh nam nghệ sĩ đi làm phụ hồ ở công trường

Đầu tháng 7 năm nay, gia đình Trương Trí Hằng bị chủ nhà đuổi đi vì nợ tiền thuê nhà nhiều tháng không trả. Do công việc bấp bênh, nợ ngập đầu và chi phí sinh hoạt trong gia đình quá lớn, Trương Trí Hằng đã phải buông bỏ sỉ diện lên mạng xin tiền cứu trợ từ công chúng, bất chấp mọi lời chỉ trích. Anh chia sẻ bản thân đã đi triệt sản để không sinh thêm con, xin trợ cấp của chính phủ và thậm chí từng có ý định gửi các con tới viện phúc lợi vì chẳng còn đủ khả năng chống đỡ.

Trương Trí Hằng chia sẻ anh đã đi triệt sản để không sinh thêm con

Hiện tại, Trương Trí Hằng làm 2 công việc cùng lúc là bốc vác đồ gia dụng và chuyển phát nhanh để lo cho vợ con. Nam diễn viên chia sẻ anh phải đi làm bất kể nắng mưa mới kiếm đủ tiền chi tiêu trong nhà. Nợ nần bủa vây, áp lực tài chính và bươn chải ngoài đường suốt ngày khiến Trương Trí Hằng giờ tóc tai bạc phơ, ngoại hình tàn tạ và phát tướng đến mức không ai còn nhận ra anh từng là nam ca sĩ nổi tiếng năm nào.

Ngoại hình già nua, tàn tạ của Trương Trí Hằng hiện tại

Nguồn: Sina, Sohu, On