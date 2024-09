Nam thần showbiz bại lộ chuyện lăng nhăng với loạt mỹ nhân, bị tung ảnh nhạy cảm

Theo tờ Yahoo Japan, showbiz Nhật Bản đang chấn động trước bê bối tình ái của nam diễn viên đang lên Ryuga Sato. Mỹ nam sinh năm 2002 đã bị bạn gái tung ảnh giường chiếu lên MXH, đồng thời tố anh "bắt cá nhiều tay". Cô gái cho biết đã phát hiện Ryuga Sato nhắn tin tán tỉnh và hẹn hò cùng lúc nhiều người. Suốt thời gian qua, nam diễn viên cố gắng che giấu hành vi "1 chân đạp nhiều thuyền" của mình bằng việc thao túng tâm lý của các cô gái, yêu cầu họ không được tiết lộ mối quan hệ.

Sau khi bại lộ chuyện ngoại tình, Ryuga Sato không hối hận, ngược lại còn mắng chửi bạn gái xâm phạm đời tư của anh và đòi chia tay. Thái độ của ngôi sao gen Z khiến bạn gái anh vô cùng phẫn nộ. Vì vậy, quyết định vạch trần đời sống tình ái lộn xộn của Ryuga Sato để trả thù.

Bê bối tình ái của Ryuga Sato gây xôn xao dư luận

Anh bị bạn gái tung ảnh giường chiếu và bóc phốt ngoại tình trên MXH

Sau khi dính scandal đời tư, Ryuga Sato bị người hâm mộ chỉ trích dữ dội. Họ yêu cầu STARTO Entertainment cắt hợp đồng, đuổi sao trẻ này khỏi showbiz. Thực tế, đây không phải lần đầu Ryuga Sato vi phạm điều khoản cấm hẹn hò của công ty quản lý và làm fan thất vọng. Năm 2020, anh bị chụp ảnh hẹn hò, thường xuyên qua đêm với nữ diễn viên kiêm người mẫu Tsurushima Noa. Đáng nói, Ryuga Sato đã lẻn ra ngoài để được ở cạnh Tsurushima Noa trong thời gian thành phố có lệnh hạn chế rời nhà do dịch bệnh. Hành động của Ryuga Sato bị lên án gay gắt. Sau đó, công ty quản lý phải lên tiếng xin lỗi và đóng băng hoạt động của nam nghệ sĩ trẻ 1 thời gian.

Hành vi "bắt cá nhiều tay", tán tỉnh và hẹn hò cùng lúc với nhiều phụ nữ của nam diễn viên sinh năm 2002 bị chỉ trích dữ dội

Năm 2020, Ryuga Sato từng bị đóng băng hoạt động vì ồn ào tình ái với Tsurushima Noa

Ryuga Sato sinh năm 2002, là ca sĩ kiêm diễn thần tượng được yêu thích ở showbiz Nhật Bản nhờ vẻ ngoài điển trai. Ryuga Sato vào showbiz năm 2016, với vai trò thành viên của nhóm nhạc Beautiful Boy. Năm 2018, anh lấn sân sang diễn xuất và lập tức có được vai chính trong ZERO: A Thousand Gold Game, Sickness of Love and the Yelang Group, High School Heroes, Friends Game R4, Billion×School. Tuy nhiên, với việc dính hàng loạt bê bối tình ái, danh tiếng mới chớm nở của Ryuga Sato được đánh giá sẽ bị ảnh hưởng nặng nề.

Nguồn: Yahoo Japan