"Nam thần hoàng kim" U40 sống độc thân trong penthouse 3 tầng giữa lòng Sài Gòn

Là một trong những nghệ sĩ đa năng nổi bật của showbiz Việt, Ngô Kiến Huy ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả suốt gần hai thập kỷ qua từ vai trò ca sĩ, diễn viên cho đến người dẫn chương trình quốc dân.

Không chỉ thành công rực rỡ trên con đường nghệ thuật, anh còn được mệnh danh là một "đại gia ngầm" của Vbiz khi sở hữu chuỗi cửa hàng cà phê, phòng gym cùng hàng loạt bất động sản giá trị. Ở tuổi U40, nam nghệ sĩ khiến nhiều người trầm trồ bởi cuộc sống tự do, giàu có đáng mơ ước.

Dù sự nghiệp thăng hoa và nắm trong tay khối tài sản "khủng" khiến nhiều người trầm trồ, anh hiện vẫn duy trì trạng thái độc thân. Nam ca sĩ từng chia sẻ anh không đặt nặng hay vội vàng trong chuyện thành gia lập thất mà quan niệm mọi thứ đều là cái duyên, hiện tại bản thân muốn tập trung tối đa cho công việc và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.

Thay vì chọn biệt thự mặt đất, nam ca sĩ quyết định tậu một căn penthouse sang trọng tọa lạc tại Sky Garden, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Căn nhà có 3 tầng và 6 phòng với tổng diện tích sử dụng lên đến 270m², gồm 2 phòng ngủ, phòng thu, phòng gym, phòng thờ và phòng để làm kho chứa đồ. Bên ngoài căn nhà có ban công rộng trồng nhiều cây xanh. Ở tầng trên cùng được thiết kế thành vườn cây, có hồ nhỏ để nuôi cá và khu vực BBQ.

Tổng thể căn hộ được thiết kế theo phong cách tối giản với các gam màu trung tính chủ đạo như trắng, ghi sáng và xám, kết hợp hài hòa cùng nội thất ốp gỗ mộc ấm áp. Nam chủ nhân ưu tiên lối thiết kế mở, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tạo độ thoáng cho ngôi nhà.

Tại tầng 1, khu vực phòng khách rộng khoảng 50m² được thiết kế thông liền mạch với phòng bếp và bàn ăn. Đây là nơi nam nghệ sĩ trưng bày những món đồ lưu niệm, giải thưởng danh giá trong sự nghiệp và quà tặng sưu tầm từ các chuyến lưu diễn nước ngoài.

Phòng khách kết hợp giải trí được bố trí khá đơn giản với sofa lớn sở hữu tầm nhìn panorama thoáng đãng hướng ra ngoài. Không gian này cũng thường xuất hiện trong các buổi tụ tập bạn bè thân thiết của Huy trong showbiz.

Ngay cạnh phòng khách là khu vực bếp và bàn ăn được thiết kế liền mạch theo phong cách mở. Ngô Kiến Huy vốn nổi tiếng là người mê nấu ăn nên khu bếp được đầu tư đầy đủ tiện nghi, sắp xếp gọn gàng và hiện đại. Bếp ăn sử dụng bàn gỗ tự nhiên lớn, là nơi anh trổ tài nấu nướng, làm bánh và tiếp đãi mẹ cùng người thân qua chơi, mang lại cảm giác ấm cúng, gần gũi cho toàn bộ không gian sinh hoạt chung.

Nam nghệ sĩ còn dành riêng một phòng gym mini được trang bị đầy đủ máy móc hiện đại không thua kém trung tâm chuyên nghiệp để duy trì vóc dáng và thể lực ngay tại nhà. Không gian sống của chàng Bắp còn có phòng thu riêng, phòng thờ và khu vực chứa đồ được bố trí khoa học.

Phòng ngủ của Huy được tích hợp màn hình chiếu cỡ lớn, biến không gian nghỉ ngơi thành một rạp phim hiện đại ngay trong nhà.

Một chi tiết thú vị khác là Ngô Kiến Huy nuôi khá nhiều mèo. Nam nghệ sĩ dành riêng một khu vực được thiết kế đồng bộ bằng chất liệu gỗ để làm nơi vui chơi, leo trèo cho 8 chú mèo cưng của mình. Anh hài hước gọi góc nhỏ này là "công viên thu nhỏ" dành cho các "hoàng thượng".

Điểm đắt giá nhất của căn penthouse chính là khu vườn tiểu cảnh mướt mắt nằm ở sân thượng tầng trên cùng. Tại đây, anh tự tay chăm sóc các loại cây ăn trái, cây gia vị và rau sạch. Nam nghệ sĩ cũng thiết kế một hệ thống bệ nướng BBQ cùng dàn đèn lung linh như một khu cắm trại trên cao, biến nơi đây thành địa điểm tụ họp lý tưởng của hội bạn thân showbiz mỗi dịp cuối tuần.

Vườn rau thủy canh - top 2 những nơi yêu thích khi Bắp về nhà

Anh từng chia sẻ thích cảm giác tự tay chăm sóc cây cối và sử dụng rau quả trong vườn để nấu ăn mỗi ngày. Chính điều này khiến căn penthouse của chàng Bắp không chỉ sang trọng mà còn mang màu sắc đời sống rất đỗi bình yên.

Chặng đường gần hai thập kỷ cống hiến cho nghệ thuật đã tôi luyện nên một Ngô Kiến Huy bản lĩnh, đa tài, ngập tràn năng lượng trẻ trung như những ngày đầu chạm ngõ showbiz. Việc lựa chọn tránh xa những ồn ào thị phi chính là chiếc chìa khóa giúp anh giữ vững vị thế và tình yêu thương trọn vẹn từ công chúng.

Giờ đây, ở tuổi U40, tổ ấm penthouse an yên, ngập tràn sắc xanh giữa lòng Sài thành không chỉ là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ, mà còn là tấm gương phản chiếu rõ nét nhất tâm hồn của nam nghệ sĩ: Náo nhiệt, tài hoa trên sân khấu, nhưng lại vô cùng giản dị, gần gũi, tinh tế và sâu sắc phía sau ánh hào quang.

