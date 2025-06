Nam thần đắt giá nhất showbiz gầy như "ăn giấy để sống", mặt chỉ toàn da bọc xương

Ngày 28/6, tờ Sohu đưa tin Lộc Hàm vừa tái xuất showbiz sau vài tháng bị "phong sát ngầm" do văng tục và có hành động thiếu chuẩn mực trên sóng livestream. Tuy nhiên, hình ảnh mới nhất của anh khiến dân tình sốc nặng. Trong loạt hình ảnh do người qua đường chụp lại, cựu thành viên EXO lộ diện với ngoại hình gầy gò, cánh tay khẳng khiu và gương mặt hóp lại thấy rõ. Nhìn thấy thân hình xuống cân rõ rệt hiện tại của Lộc Hàm, netizen ai nấy đều đứng hình hoang mang và vô cùng lo lắng cho sức khỏe của anh. Trước đây, nam thần đắt giá nhất showbiz nổi tiếng với vẻ ngoài tràn đầy sức sống, điển trai và luôn trẻ trung so với tuổi thật.

Trên MXH, nhiều fan để lại bình luận lo lắng: "Lộc Hàm làm sao vậy, gầy quá", "Sao mà anh ấy thay đổi nhiều đến vậy, có ổn không? Thân hình ngày càng mỏng như giấy vậy", "Mong Lộc Hàm chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, fan lo lắm rồi", "Mấy tháng qua anh ấy ăn giấy để sống sao mà lại ra nông nỗi này", "Chuyện gì đã xảy ra với Lộc Hàm vậy? Ắt hẳn anh ấy đã chịu cú sốc gì lớn lắm mới thành ra bộ dạng gầy trơ xương như vậy".... Không ít cư dân mạng cho rằng Lộc Hàm sa sút vì gặp biến cố tình cảm và sự nghiệp. Đầu năm nay, có tin đồn anh và "em gái quốc dân" Quan Hiểu Đồng đã đường ai nấy đi sau 7 năm hẹn hò. Sau đó, Lộc Hàm còn nhận thêm án phạt cấm sóng nhẹ từ cơ quan quản lý văn hóa.

Khán giả dụi mắt trăm lần cũng không thể nhận ra Lộc Hàm

Ngoại hình gầy guộc đến mức báo động của nam ca sĩ hàng đầu Cbiz

Mỹ nam hàng đầu Cbiz sụt cân thấy rõ, đến cả ảnh đã qua chỉnh sửa kỹ lưỡng cũng không thể che giấu

Cư dân mạng lo lắng trước sự thay đổi ngoại hình theo hướng tiêu cực, không còn nét khỏe mạnh và năng lượng của nam thần sinh năm 1990. Hình ảnh trước kia cho thấy Lộc Hàm trẻ trung, khỏe mạnh hơn hiện tại rất nhiều

Anh được cho đã là sa sút thể chất, suy sụp vì chia tay Quan Hiểu Đồng cũng như việc bị "phong sát" nhẹ

Lộc Hàm là nam nghệ sĩ hạng A của showbiz Trung Quốc. Anh được xếp vào hàng "Tứ đại đỉnh lưu", bên cạnh Dương Dương, Ngô Diệc Phàm và Lý Dịch Phong. Sau hơn chục năm vào showbiz, Lộc Hàm vẫn giữ được sức hút lớn. Với vẻ ngoài điển trai, gia thế giàu có và sự nghiệp thành công, Lộc Hàm là 1 trong số những nam thần đắt giá nhất ở giới giải trí Hoa ngữ. Theo tờ Sina, ba mẹ của Lộc Hàm đều giữ những chức vụ quan trọng trong quân đội. Gia đình anh sống tại khu đại viện ở Bắc Kinh - nơi có giá đất đắt đỏ bậc nhất Trung Quốc. Với gia thế khủng của mình, Lộc Hàm được gọi với biệt danh "Hoàng tử bé" của giới giải trí xứ tỷ dân.

Từ năm 2020, sau bộ phim Kiếp Nạn Khó Tránh, Lộc Hàm gần như dừng lại mọi hoạt động giải trí. Anh không đóng phim mới hay xuất hiện trong các sự kiện giải trí. Thi thoảng Lộc Hàm mới nhận lời quay chụp quảng cáo với nhãn hàng đã ký hợp đồng làm đại sứ và tổ chức concert.

Lộc Hàm là mỹ nam đắt giá của Cbiz

Nguồn: Sohu, Sina