Nam thần cổ trang gây sốc vì gầy trơ xương đến báo động, chẳng dám đứng cạnh bạn diễn nữ dù chỉ 1 lần

Dù không phải lần đầu tiên bị đề cập đến vấn đề cân nặng nhưng La Vân Hi vẫn không khỏi khiến khán giả và truyền thông lo lắng, đặt nhiều câu hỏi. Thời gian gần đây, những hình ảnh mới của La Vân Hi càng cho thấy ngoại hình xuống cân trầm trọng của anh, dù là đóng phim hay ở ngoài đời.

Theo QQ thì gần đây, tình trạng cân nặng của La Vân Hi đang đạt mức đáng báo động hơn cả thời gian trước. Dù cho luôn xuất hiện lung linh trong váy áo cổ trang trên phim trường Thủy long ngâm nhưng khi "xả vai", La Vân Hi khiến ai nấy xót xa bởi thân hình gầy gò của mình. Sao nam 9X lộ đôi chân khẳng khiu, thân hình nhỏ nhắn và được nhận xét là "có thể bị gió thổi bay".

La Vân Hi ngày càng ốm

Đã vậy trong một bức ảnh hậu trường gần đây của Thủy long ngâm , La Vân Hi còn bị "soi" chuyện mang giày độn. Thế nhưng dù đã có chiêu hack chiều cao nhưng La Vân Hi vẫn không thể vượt trội so với nam phụ Tiêu Thuận Nghiêu. Điều này càng khiến cho tình trạng ngoại hình của La Vân Hi bị bàn tán, tranh cãi nhiều hơn.

La Vân Hi mang giày độn nhưng vẫn thua nam phụ

QQ còn bổ sung, trong một sự kiện gần đây, La Vân Hi cho thấy tình trạng gầy gò đáng báo động, trông vô cùng thiếu sức sống. Đứng giữa những bạn nam khác, La Vân Hi lọt thỏm vì quá nhỏ con và ốm yếu. Trang QQ cho rằng hình tượng của La Vân Hi hiện tại đang khiến cư dân mạng vô cùng lo lắng, thậm chí bất bình nhưng đã kéo dài khá lâu mà không có cách khắc phục.

La Vân Hi xuống sắc trong sự kiện gần đây

Trong suốt thời gian ghi hình Thủy long ngâm , La Vân Hi chưa từng chung khung hình với các bạn diễn nữ như Lâm Duẫn, Trang Đạt Phi... Điều này được cho là đến từ việc anh luôn bị so sánh khi đóng cùng bạn diễn nữ trước kia như Bạch Lộc, Ngô Thiến... Vì thân hình gầy gò, La Vân Hi vô tình khiến bạn diễn nữ trông to con, thô kệch hơn. Ngoài ra, Thủy long ngâm là phim lấy nhân vật nam làm trung tâm nên cho đến nay, La Vân Hi rất hiếm khi lộ cảnh cùng nhân vật nữ. Dù vậy, với tạo hình đẹp vô thực trong thời gian qua, La Vân Hi vẫn được mong chờ sẽ tỏa sáng với dự án mới lần này.