Nam tài tử nổi tiếng vừa nhập viện hôm nay trong tình trạng ngừng tim, vẫn đang nguy kịch

Sáng 31/12, các trang báo lớn nhỏ Hàn Quốc đồng loạt đưa tin, nam diễn viên quốc dân Ahn Sung Ki đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu mới đây trong tình trạng ngừng tim sau khi đột ngột ngã quỵ tại nhà riêng lúc đang dùng bữa. Ngay khi tới bệnh viện, Ahn Sung Ki đã được đưa ngay đến phòng cấp cứu - nơi các bác sĩ nỗ lực thực hiện hồi sức tim phổi cho nam diễn viên.

Trong diễn biến mới nhất, Ahn Sung Ki đã được chuyển vào phòng hồi sức tích cực và hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Còn nhớ hồi năm 2019, nam nghệ sĩ quốc dân được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu căn bệnh này có liên quan đến tình trạng sức khỏe hiện tại của nam diễn viên đình đám hay không.

Ahn Sung Ki nhập viện trong tình trạng nguy kịch, khiến công chúng bàng hoàng. Ảnh: Newsen

Thông tin Ahn Sung Ki nhập viện trong tình trạng nguy kịch đã gây ra cú sốc lớn đối với làng giải trí Hàn Quốc. Trên khắp các diễn đàn, cộng đồng mạng đồng loạt bày tỏ sự hoang mang, lo lắng, đồng thời cầu nguyện cho nam nghệ sĩ sớm qua cơn nguy hiểm.

Ahn Sung Ki sinh năm 1952, được mệnh danh là nam diễn viên quốc dân và đáng kính trọng bậc nhất ở làng giải trí Hàn Quốc. Xuyên suốt sự nghiệp vẻ vang, nam nghệ sĩ đã xuất hiện ở hơn 130 tác phẩm lớn nhỏ và giành về hàng chục giải thưởng cao quý cho những đóng góp không ngừng nghỉ của mình. Gần đây, Ahn Sung Ki tỏa sáng ở tác phẩm điện ảnh mang tên Bàn Tay Diệt Quỷ hợp tác cùng Park Seo Joon. Tác phẩm này cũng đã gây sốt khắp châu Á, nhận về nhiều lời khen "có cánh" từ khán giả yêu bộ môn nghệ thuật thứ 7.