Nam sinh Việt lớp 11 vẫn vô địch SEA Games 33 dù bị bắt thi đấu lại, BTC Thái Lan xin lỗi

Những thông tin liên quan đến SEA Games 33, đặc biệt là tình hình thi đấu của đội tuyển Việt Nam tại Đại hội thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đang nhận về nhiều sự quan tâm hơn cả.

VĐV Trần Hoàng Khôi xuất sắc mang về tấm HCV lịch sử cho Bowling Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: Thai Tenpin Bowling Association.

Ảnh: Thai Tenpin Bowling Association.

Đáng chú ý nhất phải kể đến trường hợp của Trần Hoàng Khôi, có biệt danh Kelvin - người vừa lập nên kỷ lục lịch sử cho bowling Việt Nam tại SEA Games 33 (Thái Lan 2025) khi giành Huy chương Vàng (HCV) nội dung đơn nam, trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên giành HCV bộ môn này ở đấu trường SEA Games.

Chưa dừng lại ở đó, cách mà chàng trai 16 tuổi này giành về chiến thắng cho mình cũng đang viral không kém; được người xem đánh giá cao về cả IQ, lẫn EQ.

Theo đó, tại trận bán kết, VĐV 16 tuổi Trần Hoàng Khôi gặp đối thủ chủ nhà Napat Buspanikokul. Tay ném trẻ của Việt Nam đang dẫn trước với cách biệt lớn và chỉ còn vài lượt là giành chiến thắng thì ban tổ chức bất ngờ yêu cầu dừng trận đấu, với lý do họ xếp cặp nhầm ở vòng bán kết. Theo phương án đúng, Hoàng Khôi phải đấu với Jesus San Jose của Philippines, còn Napat gặp Syazirol Shamsudin của Malaysia.

Không hề lung lay hay nản chí, đại diện Việt Nam nhanh chóng chấp nhận đấu lại và tính điểm từ đầu với San Jose. Trần Hoàng Khôi duy trì phong độ thi đấu, thắng đối thủ Philippines 226-149 để vào chung kết.

Tái ngộ Napat ở chung kết, VĐV 16 tuổi thắng 235-210 để giành HC vàng bowling đầu tiên cho Việt Nam trong lịch sử SEA Games.

Thi đấu tự tin và bản lĩnh, VĐV trẻ của Việt Nam duy trì phong độ ổn định xuyên suốt trận đấu, nhiều lần ghi strike ấn tượng. Ảnh: Thai Tenpin Bowling Association

Trần Hoàng Khôi đang học lớp 11. Ảnh: Liên đoàn Bowling Việt Nam - VTBF

Nhiều người xem trận đấu đều dành lời khen ngợi cho Trần Hoàng Khôi - thi đấu với tư cách vận động nhỏ tuổi nhất ở nội dung đơn nam nhưng giàu tài năng, kinh nghiệm. Cách cậu bạn không hề nao núng, tập trung vào một mục tiêu duy nhất, duy trì phong độ ổn định khi thi đấu ghi điểm 10 trong mắt những người hâm mộ.

"Bé này đỉnh ghê, chiến thắng trên cả thuyết phục", "Sao mà giỏi dữ luôn á, gương mặt cũng sáng láng, điển trai", "Xem mà ấn tượng bạn này, 16 tuổi mà giỏi, khéo", "Xuất sắc, out trình tuyệt đối", "Đúng là vàng thật thì không sợ lửa",... là những bình luận của cư dân mạng.

BLV Anh Quân cũng chia sẻ trên trang fanpage Facebook cá nhân rằng rất ấn tượng với phong độ thi đấu của Khôi, tâm lý thép, giỏi chuyên môn.

Theo thethao247, Liên đoàn Bowling Việt Nam xác nhận đã nhận được lời xin lỗi từ phía Thái Lan liên quan đến sự cố hy hữu xảy ra ở nội dung đơn nam bowling tại SEA Games 33.

Theo giải thích từ phía Thái Lan, nguyên nhân trực tiếp xuất phát từ lỗi kỹ thuật của bộ phận xử lý kết quả.

“Danh sách ghép cặp được gửi không đúng quy định ban đầu, dẫn đến việc vận động viên thi đấu sai đối thủ và sai làn”. Do lịch thi đấu gấp rút, sai sót chỉ được phát hiện khi Ủy ban luật của Liên đoàn Bowling châu Á rà soát lại. Thái Lan cũng lý giải SEA Games 33 áp dụng thể thức mới theo mô hình Asian Indoor Games, khiến công tác vận hành phức tạp hơn và dễ phát sinh nhầm lẫn.

Cậu bạn bé duyên với bowling từ nhỏ. Nguồn: Trương Huyền

Ảnh: FBNV.

Trở lại với Trần Hoàng Khôi, theo Cục Thể dục thể thao Việt Nam, Trần Hoàng Khôi bén duyên với Bowling từ năm 10 tuổi, nhanh chóng bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê với môn thể thao này. Năm 2022, Hoàng Khôi đã giành chức vô địch giải U13 Thái Lan mở rộng, tiếp đó là HCV đơn nam giải vô địch bowling các đội mạnh quốc gia 2024.

Việc vừa học văn hóa ở bậc THPT, vừa duy trì cường độ tập luyện - thi đấu đỉnh cao là điều khiến chiến tích HCV SEA Games của Hoàng Khôi càng trở nên đặc biệt. Đây cũng là lý do em được xem là tài năng trẻ hiếm có, được đầu tư theo lộ trình dài hạn cho bowling Việt Nam.

Đời thường, cậu bạn kín tiếng, hiếm khi chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội, nếu có cũng chủ yếu là hình ảnh chơi hoặc tập luyện bowling.