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Nam sinh viên bị 2 thanh niên đấm đá liên tục trong ngõ ở Hà Nội: Người thân hé lộ nguồn cơn

Phương Châu (Tổng hợp)
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Sự việc xảy ra chiều 4/11 tại ngõ 322, đường Nhân Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại sự việc một nam sinh viên bị 2 thanh niên hành hung. Theo đoạn được clip được ghi lại, 2 thanh niên ghì nam sinh viên xuống đất sau đó liên tục đấm, đá vào người nạn nhân, chửi bới. Thời điểm xảy ra sự việc, có nhiều người chứng kiến. Sau đó, một số người đã vào can ngăn.

Theo thông tin trên báo Dân trí, ngày 5/11, lãnh đạo Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc nam sinh viên bị 2 thanh niên hành hung trong ngõ 322, đường Nhân Mỹ.

Nam sinh viên bị 2 thanh niên đấm đá liên tục trong ngõ ở Hà Nội: Người thân hé lộ nguồn cơn - Ảnh 1.

Diễn biến sự việc được những người chứng kiến ghi lại. (Ảnh: Cắt từ clip)

Trên báo VietNamNet, anh Vi Trọng Đ. (SN 1996, quê Phú Thọ, hiện làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, nam sinh viên bị hành hung là Ngô Duy Q. (SN 2008), là cháu của anh Đ. Q. đang là sinh viên một trường cao đẳng ở Hà Nội. Vụ việc xảy ra chiều 4/11 tại ngõ 322, đường Nhân Mỹ.

Theo lời kể của Q., trước đó nam sinh viên đã xảy ra mâu thuẫn với một số người trong lớp học ghép tại trường. Anh Đ. bày tỏ không hiểu lý do gì mà nhóm này đã đi theo về tận nhà trọ để đánh Q.

Theo lời anh Đ., gia đình Q. đã trình báo công an, đồng thời cung cấp video, hình ảnh liên quan. Gia đình được hướng dẫn đưa nam sinh đi thăm khám trước và cung cấp giấy tờ liên quan.

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