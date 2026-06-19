Nam sinh tưởng trượt ĐH vì môn Toán điểm cực thấp, nào ngờ hiệu trưởng xem bài thi lập tức đặc cách tuyển thẳng: “Em đã được nhận!”

Từng chỉ đạt 15 điểm Toán trong kỳ thi đầu vào Đại học Thanh Hoa, chàng trai này vẫn được đặc cách tuyển thẳng và sau này trở thành một trong những học giả, nhà văn có ảnh hưởng nhất của Trung Quốc hiện đại.

Cách đây hơn 90 năm, có một chàng trai 20 tuổi thi đại học chỉ được 15 điểm môn Toán nhưng vẫn được Đại học Thanh Hoa - ngôi trường danh giá bậc nhất Trung Quốc chấp nhận. Người đó chính là Tiền Chung Thư, nhà văn, học giả nổi tiếng và là tác giả của tiểu thuyết kinh điển "Vây thành".

Lớn lên trong gia đình khoa bảng, sớm bộc lộ tài năng văn học

Tiền Chung Thư sinh ra trong một gia đình có truyền thống hiếu học. Cha ông là Tiền Cơ Bác, một nhà nghiên cứu cổ văn và nhà giáo được kính trọng. Bác ruột và chú ruột của ông cũng đều là những người có thành tựu trong lĩnh vực học thuật ở Trung Quốc.

Từ nhỏ, Tiền Chung Thư đã được người bác nhận làm con nuôi. Lên 4 tuổi, ông đã bắt đầu được dạy chữ Hán. Sau khi người bác qua đời, ông trở về sống cùng cha và được nuôi dạy nghiêm khắc. Lớn lên trong một gia đình đại tri thức, Tiền Chung Thư sớm tích lũy nền tảng quốc học sâu sắc. Chưa đầy 20 tuổi, ông đã có thể thay cha viết thư từ, xử lý công việc và trở thành niềm tự hào của cả gia đình.

Tuy nhiên, trái ngược với khả năng vượt trội về tiếng Anh và văn học, Tiền Chung Thư lại học rất kém môn Toán. Nhiều người cho rằng nguyên nhân không nằm ở năng lực mà xuất phát từ việc ông không có hứng thú với môn học này.

Năm 1929, ở tuổi 20, Tiền Chung Thư đăng ký dự thi vào Đại học Thanh Hoa. Ở kỳ thi này, ông đạt điểm rất cao ở môn Quốc văn và tiếng Anh nhưng môn Toán chỉ được 15 điểm. Kết quả này khiến hội đồng tuyển sinh rơi vào thế khó. Nếu từ chối, Thanh Hoa có thể bỏ lỡ một tài năng hiếm có. Nhưng nếu chấp nhận, mức điểm Toán quá thấp của Tiền Chung Thư chắc chắn sẽ làm dấy lên không ít tranh cãi.

Cuối cùng, sự việc được báo lên hiệu trưởng La Gia Luân. Đây là một nhà giáo dục, nhà tư tưởng nổi tiếng của Trung Quốc, đồng thời cũng là người từng trải qua hoàn cảnh tương tự.

Theo đó vào năm 1917, khi tham gia kỳ thi tuyển vào Đại học Bắc Kinh, La Gia Luân đạt điểm tối đa ở môn Quốc văn nhưng Toán lại bị điểm 0. Khi đó, hiệu trưởng Thái Nguyên Bồi đã vượt qua mọi ý kiến phản đối để nhận ông vào trường. 12 năm sau, đứng trước trường hợp của Tiền Chung Thư, La Gia Luân đã đưa ra quyết định tương tự.

Sau khi trực tiếp trò chuyện và xem bài thi của Tiền Chung Thư, Hiệu trưởng La nhận thấy tài năng đặc biệt ở chàng trai này nên đã quyết định nhận ông vào Thanh Hoa.

Dùng tài năng để xóa tan mọi hoài nghi

Những ngày đầu tại Đại học Thanh Hoa, Tiền Chung Thư phải đối mặt với không ít ánh mắt nghi ngờ. Điểm Toán của ông khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu phía sau quyết định tuyển sinh có tồn tại những ưu ái đặc biệt hay không.

Tuy nhiên, không mất nhiều thời gian, ông đã chứng minh năng lực của mình bằng vốn tiếng Anh và kiến thức văn học xuất sắc. Thành tích học tập nổi bật của ông nhanh chóng dập tắt mọi lời dị nghị xung quanh.

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Năm 1935, Tiền Chung Thư đứng đầu kỳ thi tuyển học bổng du học Anh bằng ngân sách nhà nước Trung Quốc. Cũng trong năm đó, ông cùng vị hôn thê Dương Giáng lên đường sang Anh tiếp tục con đường học vấn.

Về sau, Tiền Chung Thư trở thành một trong những học giả và nhà văn có ảnh hưởng lớn nhất của Trung Quốc hiện đại. Tiểu thuyết "Vây thành" của ông nổi tiếng với giọng văn sắc sảo, những lời châm biếm sâu cay và hàng loạt phép so sánh độc đáo, trở thành tác phẩm kinh điển của văn học Trung Quốc thế kỷ XX.

Câu chuyện về chàng trai từng chỉ đạt 15 điểm Toán nhưng vẫn được Đại học Thanh Hoa trao cơ hội cho thấy, điểm số không phải lúc nào cũng là thước đo duy nhất của tài năng. Đôi khi, sự khác biệt, niềm đam mê và năng lực nổi trội ở một lĩnh vực nào đó mới là yếu tố quyết định tầm cao mà một con người có thể vươn tới.

(Theo News.qq.com)