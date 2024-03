Nam sinh từng làm chao đảo cõi mạng với body "như tạc", ngồi học thôi cũng thu về triệu view 6 năm trước giờ ra sao?

Nếu là người yêu thích lướt mạng xã hội, chắc hẳn các bạn sẽ còn nhớ một "hiện tượng mạng" vào năm 2018 về một nam sinh người Hàn có nickname Bot No Jam (có nghĩa là "một robot không thú vị" theo tiếng Hàn). Được biết, Bot No Jam tên thật là Jo Chan Hee, sinh ngày 11/09/1996 ở Incheon (Hàn Quốc). Hồi bắt đầu livestream, nam sinh chia sẻ mình đang chuẩn bị cho kỳ thi toàn quốc để gia nhập ngành cảnh sát khiến nhiều người thích thú.

Lý do Bot No Jam trở nên nổi tiếng vô cùng đặc biệt. Theo đó, anh chàng bất ngờ thành gương mặt xuất hiện khắp cõi mạng châu Á sau khi liên tục livestream với hình ảnh... đang cắm cúi ngồi trên ghế đọc sách. Suốt 6 tiếng livestream, Bot No Jam gần như không hề cử động, nói chuyện hay thậm chí là biểu lộ cảm xúc mà chỉ tập trung vào việc học tập. Thế nhưng, nhờ gương mặt thư sinh, trắng trẻo chuẩn hot boy, livestream của Bot No Jam vẫn được hàng triệu người theo dõi cùng lúc. Livestream sau đó được anh chàng cắt lại thành các đoạn video ngắn, đặt tên là Study with me (Học cùng tôi) và đăng lên YouTube thu về trăm nghìn lượt yêu thích.

Hình ảnh Bot No Jam vào thời điểm "gây bão" mạng vào năm 2018

Sau những buổi livestream đặc biệt, Bot No Jam tiếp tục làm cõi mạng dạy sóng với loạt hình ảnh khoe body 6 múi "hót hòn họt". Gương mặt thư sinh kết hợp cùng những cơ bắp cuồn cuộn tạo nên tổng thể cực kỳ hấp dẫn.

Body "như tạc" của anh cũng từng khiến dân tình chao đảo

6 năm trôi qua kể từ thời điểm bất ngờ nổi tiếng, nhiều người không khỏi tò mò liệu rằng ước mơ trở thành cảnh sát của Bot No Jam đã trở thành hiện thực chưa, ngoại hình của anh chàng hiện tại ra sao.

Theo đó, trên trang cá nhân, Bot No Jam vẫn thường xuyên cập nhật tình hình của mình cho người hâm mộ. Sau bao nhiêu năm, anh chàng vẫn giữ được vẻ điểm trai nam thần nhưng đã chững chạc hơn so với thời điểm vào năm 2018. Hiện, Instagram của anh chàng đang sở hữu hơn 130 nghìn lượt theo dõi, kênh YouTube của anh cũng sắp chạm ngưỡng 400 nghìn người theo dõi.

Kênh YouTube hiện tại của Bot No Jam

Còn về ước mơ trở thành cảnh sát của mình, dù không công khai, nhưng ở mục story nổi bật trên Instagram, Bot No Jam để hẳn 1 mục để chia sẻ về những hình ảnh mặc áo lính với bạn bè của mình. Từ những hint này, nhiều netizen phỏng đoán có lẽ anh đã đạt được phần nào ước mơ của mình.

Anh chàng thường xuyên cập nhật tình hình của mình trên mạng xã hội

Bot No Jam vẫn điển trai như ngày nào

Bot No Jam hay chia sẻ khoảnh khắc mặc áo lính của mình trên mạng

