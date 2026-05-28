Nam sinh trường chuyên đeo đầy huy chương chạy xe về nhà gây bão mạng

Thanh Hiền
|

“Nhìn vẻ mặt con thư giãn sau một năm học, có chút hài hước nữa nên tôi quay clip lại để làm kỷ niệm, không ngờ lại viral như vậy, bà Dương Thị Như Hiền (phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng) cởi mở.

Mạng xã hội vừa lan truyền clip một nam sinh đeo đầy huy chương , băng đỏ trước ngực, chở theo vali trên xe máy điện khiến người xem không khỏi trầm trồ “con nhà người ta”.

﻿Clip nam sinh trường chuyên đeo đầy huy chương chạy xe về nhà gây bão mạng.

Nhân vật chính trong clip là em Lê Thiện Khôi (lớp 12 chuyên Tin, trường THPT chuyên Lê Thánh Tông, TP. Đà Nẵng ). Clip này được mẹ em quay trong ngày bế giảng 20/5.

Bà Dương Thị Như Hiền – mẹ Khôi chia sẻ hôm đó, bà được nhà trường mời tới dự lễ bế giảng. Khôi được nhà trường vinh danh và trao thưởng “Học sinh xuất sắc nhất khối 12” vì trong năm học, Khôi đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Tin học, giải Nhất học sinh giỏi cấp thành phố, giải Nhì Tin học trẻ thành phố Đà Nẵng.

“Sau buổi lễ, tôi đợi con cùng về, trên đường đi thấy mặt con thư giãn thoải mái, có chút hài hước nữa nên tôi thấy vui và quay lại clip đăng lên trang cá nhân để làm kỷ niệm. Không ngờ lại viral như thế”, bà Hiền nói.

Theo bà, có lẽ đây là thời điểm kết thúc năm học, chuẩn bị bước vào kỳ vượt vũ môn quan trọng nên clip được nhiều người, đặc biệt là phụ huynh, học sinh quan tâm và dành cho con rất nhiều bình luận, lời chúc tốt đẹp. Những tình cảm ấy khiến gia đình rất vui, coi đó là sự khích lệ để Khôi tiếp tục học tập tốt hơn nữa.

Bà kể thêm, sáng hôm đó ngoài dải băng đỏ nhà trường trao Khôi đeo trước ngực, trên cổ còn còn có 5 huy chương, trong đó nhiều huy chương vàng từ các cuộc thi trong 2 năm lớp 11 và 12. “Đây là thành tích mà con đã rất vất vả, nỗ lực không ngừng nghỉ mới đạt được, vậy nên hôm chia tay thời học sinh, con mang tới trường để chụp ảnh lưu lại hành trình mà mình đã đi qua”, bà Hiền cho biết.

Riêng về chiếc vali phía trước xe gây tò mò, bà lý giải đó là phần thưởng nhà trường trao cho học sinh đạt giải quốc gia, làm hành trang cho các em bước vào chặng đường mới.

Khôi cùng ba mẹ trong ngày bế giảng năm học.

Mẹ nam sinh được dân mạng trầm trồ “con nhà người ta” chia sẻ thêm Khôi rất chăm học, hiền lành, đam mê từ nhỏ tới nay của con là học và tham gia các cuộc thi. Sau khi bế giảng, Khôi vẫn tiếp tục đi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi Tốt nghiệp THPT sắp tới.

Trao đổi với Tiền Phong, thầy Lê Văn Đông – giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Tin (trường THPT chuyên Lê Thánh Tông) cho hay Khôi là một học sinh chăm chỉ, cầu tiến, đạt được nhiều thành tích cao trong học tập. Năm nay, Khôi có nguyện vọng vào trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH quốc gia thành phố Hồ Chí Minh).

