Nam sinh tốt nghiệp Xuất sắc Đại học Ngoại thương, 5 kỳ liên tiếp nhận học bổng

Nguyễn Đức Minh tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kinh doanh số, Trường Đại học Ngoại thương với GPA 3.82/4.0, IELTS 8.0 và 5 kỳ liên tiếp nhận học bổng loại A.

Tại Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2026 của Trường Đại học Ngoại thương, Nguyễn Đức Minh, sinh viên Khoa Kinh doanh số, là một trong 15 sinh viên tiêu biểu toàn khóa được vinh danh.

Đức Minh tốt nghiệp với điểm trung bình GPA 3.82/4.0, xếp loại Xuất sắc; điểm rèn luyện toàn khóa 94/100 và IELTS Academic 8.0. Trong 5 kỳ liên tiếp giai đoạn 2024-2026, Minh nhận Học bổng Khuyến khích học tập loại A của Trường Đại học Ngoại thương, cùng một số học bổng doanh nghiệp.

Nguyễn Đức Minh tốt nghiệp loại Xuất sắc ngành Kinh doanh số, Trường Đại học Ngoại thương với GPA 3.82/4.0.

Những con số này phản ánh kết quả học tập bền bỉ của nam sinh. Tuy nhiên, với Minh, điểm số không phải mục tiêu duy nhất. “Em cho rằng, quan trọng hơn là mình hiểu được gì, làm được gì từ những kiến thức đã học và có thể tạo ra giá trị như thế nào”, Minh chia sẻ.

Một trong những dấu ấn đáng chú ý trên giảng đường của nam sinh là hoạt động nghiên cứu khoa học. Minh là tác giả chính của nghiên cứu “Dự đoán và xác định nguyên nhân gốc rễ của các sự cố thiết bị trong cơ sở hạ tầng Internet cốt lõi dựa trên suy luận”, được báo cáo tại Hội thảo Quốc tế IUKM 2026 (Springer LNAI/LNCS, Scopus Q2).

Đối với Minh, nghiên cứu khoa học không đơn thuần là một thành tích để bổ sung vào hồ sơ cá nhân. Quá trình thực hiện công trình giúp Minh tiếp cận sâu hơn với phương pháp nghiên cứu, cách đặt vấn đề, phân tích dữ liệu, trình bày kết quả và trao đổi học thuật trong môi trường quốc tế.

Nam sinh Ngoại thương đạt danh hiệu Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố Hà Nội năm học 2023 - 2024.

Từ những kiến thức được học, Minh bắt đầu đặt câu hỏi: Có thể giải quyết vấn đề này theo cách nào khác? Làm thế nào để một kết quả nghiên cứu không chỉ đúng về mặt học thuật mà còn có khả năng ứng dụng?

Tinh thần học đi đôi với trải nghiệm tiếp tục được Minh thể hiện qua các cuộc thi chuyên môn. Năm 2026, Minh cùng đồng đội giành Giải Nhất cuộc thi 2026 “Thuyết trình dự án kinh doanh kỹ thuật số” cấp trường, trong đó Minh đảm nhiệm vai trò Trưởng nhóm.

Trưởng thành từ những điều không có trong giáo trình

Không dừng lại ở chương trình học tại trường, Đức Minh chủ động tìm kiếm những môi trường mới để mở rộng nền tảng chuyên môn. Năm 2026, Minh tham gia các chương trình đào tạo của Huawei Global Training Center như Mobile & FTEL AI Talent Development Solution Training và Vietnam Mobile on AI Training tại Hàng Châu, Trung Quốc.

Việc tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế về công nghệ giúp Minh có thêm góc nhìn về những thay đổi trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và công nghệ di động. Những trải nghiệm này cũng góp phần định hình rõ hơn hướng phát triển mà Minh theo đuổi: kết nối kiến thức kinh doanh với dữ liệu và công nghệ để giải quyết những bài toán cụ thể.

Bên cạnh học tập và nghiên cứu, Minh còn tích cực tham gia công tác Đoàn - Hội. Gia nhập Hội Sinh viên Trường Đại học Ngoại thương từ năm nhất, chàng trai coi đây là một môi trường học tập đặc biệt, nơi có những bài học không nằm trong giáo trình.

Từ một người thiên về số liệu và chuyên môn, Minh học cách đối thoại, phối hợp với những người có cách nghĩ khác nhau, thuyết phục một tập thể và chịu trách nhiệm với mục tiêu chung.

“Em nhận ra rằng năng lực cá nhân chỉ là một phần của một hành trình lớn hơn. Để một ý tưởng trở thành kết quả, cần có khả năng kết nối con người, chia sẻ trách nhiệm và cùng nhau hướng tới mục tiêu chung ”, Minh nói.

Những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu và hoạt động chuyên môn giúp Minh được ghi nhận qua nhiều danh hiệu như: Sinh viên 5 Tốt cấp Thành phố Hà Nội năm 2024; Sinh viên 5 Tốt cấp Trường các năm 2023, 2024; Sinh viên Tiêu biểu tốt nghiệp toàn khóa và Sinh viên Tiêu biểu cấp Trường năm học 2024-2025.

Trong ngày Nguyễn Đức Minh được vinh danh là một trong 15 sinh viên tiêu biểu toàn khóa, có một người đặc biệt dõi theo hành trình ấy - bà Lê Mai Hương, mẹ của Minh.

Đức Minh và mẹ tại lễ tốt nghiệp.

Niềm vui của người mẹ không chỉ đến từ những thành tích mà con trai đạt được. Điều bà mong muốn nhất là Minh có thể vận dụng những kiến thức đã học để trở thành người có ích và đóng góp cho xã hội. Đó cũng là mong muốn của người cha đã khuất của Minh - người từng luôn ủng hộ và sẵn sàng tranh luận cùng con để Minh có những lựa chọn trong quá trình nghiên cứu và học tập.