Nam sinh Thanh Hoá tử vong thương tâm trên đường trở về nhà sau khi đi làm thêm dịp Hè ở Hà Nội

Ngày 11/6, cộng đồng mạng chia sẻ hình ảnh vụ việc tai nạn và hoàn cảnh xót xa về trường hợp em Mai Văn N. (sinh năm 2008), học sinh lớp 11 trú tại xã Hải Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa, không may gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng tại địa phận Ninh Bình vào sáng 10/6, khi đang trên đường từ Hà Nội trở về nhà.

Bạn bè người thân có mặt tại gia đình nạn nhân (ảnh MXH)

“Trong kỳ nghỉ Hè này, thay vì ở nhà nghỉ ngơi, em N. đã lựa chọn ra Hà Nội làm thêm với mong muốn đỡ đần phần nào gánh nặng kinh tế cho bố mẹ”, nội dung chia sẻ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhiều người xót xa.

Người dân chia sẻ hình ảnh vụ tai nạn

Liên quan đến sự việc, theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Ninh Bình) khoảng 03h, sáng 10/6, tại đoạn ngã tư giao nhau giữa Km7+500, L 1T với đường Tràng An, thuộc địa phận Ninh Nhất, TP Hoa Lư, Ninh Bình xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô BKS: 35A -3375xx do anh Lê Văn B., trú tại Gia Viễn, Ninh Bình điều khiển với xe mô tô BKS 36AB-657xx, trên xe có hai người gồm anh Nguyễn Xuân D. và anh Mai Văn N (cùng sinh năm 2008, trú tại Hải Lộc, Thanh Hóa).

Hậu quả, anh N. bị đa chấn thương nặng phải cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình. Đến 10h30 phút cùng ngày, anh Mai Văn N. tử vong.